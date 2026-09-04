Muzyka połączy pokolenia. Stalowowolska szkoła muzyczna szykuje wielki jubileusz

Jubileusz będzie świętem uczniów, absolwentów, pedagogów i wszystkich osób, które przez minione dziesięciolecia współtworzyły stalowowolskie środowisko muzyczne. Organizatorzy przygotowali trzydniowy program obejmujący wystawę, seminarium, koncerty, uroczystą mszę oraz bal absolwentów.

Powstają jubileuszowy chór i orkiestra

Jednym z elementów przygotowań do październikowego koncertu jest tworzenie chóru i orkiestry jubileuszowej. Organizatorzy zapraszają do udziału uczniów, absolwentów i rodziców, a także obecnych oraz byłych nauczycieli szkoły.

Próby odbywają się w poniedziałki w szkolnej sali koncertowej. Orkiestra spotyka się o godz. 17.00, natomiast chór rozpoczyna zajęcia o godz. 19.30. Dla dawnych uczniów i pedagogów będzie to okazja, aby po latach ponownie spotkać się przy pulpitach i wspólnie przygotować występ na jubileuszowej scenie.

Wystawa, seminarium, koncert i msza

Jubileusz zostanie oficjalnie zainaugurowany w czwartek, 8 października. O godz. 16.30 w siedzibie szkoły odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej. Ekspozycja przypomni historię placówki oraz ludzi związanych z jej działalnością.

Tego dnia w szkole zaplanowano również krótkie seminarium oraz koncert kameralny. O godz. 18.30 w stalowowolskiej bazylice odprawiona zostanie msza święta z oprawą muzyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli szkoły.

Wielka gala jubileuszowa w MDK

Centralnym i najbardziej widowiskowym wydarzeniem obchodów będzie gala zaplanowana na piątek, 9 października, o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Wstęp będzie wolny za zaproszeniami.

Uroczystość połączy część oficjalną z rozbudowanym koncertem prezentującym dorobek i artystyczny potencjał szkoły. Na scenie spotkają się uczniowie, absolwenci, pedagodzy, soliści oraz specjalnie utworzone chór i orkiestra jubileuszowa.

Wśród zapowiadanych wykonawców znaleźli się tenor Paweł Żurawski, Joanna Herdzik, Joanna Rybak, Jacek Ciołczyk, Hubert Pisera oraz Adrian Małek. Na scenie pojawią się również dwa zespoły: kwintet fortepianowy oraz grupa Wilcze Zęby – septet, który czerpie inspiracje z muzycznego dziedzictwa Lasowiaków z Puszczy Sandomierskiej i nadaje dawnym melodiom współczesne brzmienie.

Ważne miejsce w programie zajmą także młodzi artyści. Na jubileuszowej scenie wystąpi grupa Violin Cello, którą tworzą uczniowie szkoły I stopnia grający na skrzypcach. Nie zabraknie też najmłodszych dzieci, które zaprezentują specjalny program rytmiczno-taneczny.

Spotkanie absolwentów po latach

Obchody zakończy bal absolwentów, który odbędzie się w sobotę, 10 października, w Dworze Ordynata w Rozwadowie. Będzie to czas na wspomnienia, rozmowy, odnowienie dawnych znajomości i wspólną zabawę.

Cena wejściówki wyniesie 250 zł. Więcej informacji dotyczących ich sprzedaży pojawi się niebawem na stronie internetowej szkoły oraz na jej profilu na Facebooku.