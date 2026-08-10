„Muzyka pod Księżycem” wraca do atrium SDK. Dziś finał Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych

Letnia scena z ponad dziesięcioletnią tradycją

„Muzyka pod Księżycem” od lat wpisuje się w wakacyjny kalendarz Stalowej Woli. Kameralne koncerty odbywają się w wyjątkowej scenerii atrium SDK – wewnętrznego ogrodu, który podczas letnich wieczorów zamienia się w plenerową scenę.

W poprzednich edycjach publiczność mogła usłyszeć różnorodny repertuar: od jazzu i popu, przez muzykę rozrywkową, aż po arie operowe. Przed stalowowolską publicznością prezentowali się zarówno doświadczeni artyści, jak i młodzi wykonawcy stawiający pierwsze kroki na scenie.

Finał intensywnego tygodnia

Pierwszy tegoroczny koncert będzie zwieńczeniem Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych, które odbywały się w Spółdzielczym Domu Kultury od 3 do 7 sierpnia. Ich uczestnicy pracowali nad wokalem, teatrem i ruchem scenicznym, rozwijając swoje umiejętności oraz przygotowując wspólny program.

W sobotni wieczór młodzi artyści zaprezentują znane i lubiane utwory w przygotowanej specjalnie na tę okazję oprawie wokalnej i scenicznej.

Za przygotowanie artystyczne uczestników odpowiadają Joanna Herdzik, Anna Włodek i Kacper Jocek. Przy fortepianie towarzyszyć im będzie Dominik Boś.

Kolejne koncerty pod księżycem

Dzisiejsze wydarzenie rozpoczyna kolejną odsłonę cyklu, który w poprzednich latach obejmował kilka koncertowych wieczorów. Pełny program tegorocznych spotkań oraz nazwiska kolejnych wykonawców nie zostały jeszcze ogłoszone przez organizatorów.

Gdzie i kiedy?

Koncert finałowy Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia 2026 roku, o godz. 20 w atrium Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego spędzenia letniego wieczoru z muzyką w wyjątkowej scenerii wewnętrznego ogrodu SDK.