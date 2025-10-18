Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 października 2025

Muzyka dla naszego miasta

Uczniowie, absolwenci i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli ponownie zaprezentują swoje talenty podczas cyklu koncertów „Muzyka dla naszego miasta”. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do spotkania z muzyką instrumentalną i wokalną - zarówno w wykonaniach solowych, jak i zespołowych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W programie znajdą się różnorodne utwory, które pozwolą docenić bogactwo muzycznych umiejętności młodych artystów oraz ich pedagogów. Koncerty odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli - 22 października (środa) oraz 23 października (czwartek), oba o godzinie 18.

Organizatorzy - Marek Gruchota (dyrektor MDK), Magdalena Pamuła (prezes Fundacji Amadeusz) oraz Janusz Turek (dyrektor PSM) - serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu. Wstęp na oba koncerty jest wolny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Tajemnice Złotego Pociągu i Kryształowej Komnaty
Stalowa Wola
Tajemnice Złotego Pociągu i Kryształowej Komnaty
60 lat „Piątki”. Piękny jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli
Stalowa Wola
60 lat „Piątki”. Piękny jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli
Osiem par małżeńskich nagrodzonych za wspólne pół wieku
Nisko
Osiem par małżeńskich nagrodzonych za wspólne pół wieku
OSP Stalowa Wola-Charzewice z nowym wyposażeniem
Stalowa Wola
OSP Stalowa Wola-Charzewice z nowym wyposażeniem
Pędził przez teren zabudowany 130 km/h. Stracił prawo jazdy
Nisko
Pędził przez teren zabudowany 130 km/h. Stracił prawo jazdy
Historyczny pociąg wjedzie do Stalowej Woli
Stalowa Wola
Historyczny pociąg wjedzie do Stalowej Woli
On psa skazał na śmierć, pies do niego uciekł
Bojanów
On psa skazał na śmierć, pies do niego uciekł
Kino Ballada wkracza w drugi etap modernizacji
Stalowa Wola
Kino Ballada wkracza w drugi etap modernizacji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu