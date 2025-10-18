Muzyka dla naszego miasta

W programie znajdą się różnorodne utwory, które pozwolą docenić bogactwo muzycznych umiejętności młodych artystów oraz ich pedagogów. Koncerty odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli - 22 października (środa) oraz 23 października (czwartek), oba o godzinie 18.

Organizatorzy - Marek Gruchota (dyrektor MDK), Magdalena Pamuła (prezes Fundacji Amadeusz) oraz Janusz Turek (dyrektor PSM) - serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu. Wstęp na oba koncerty jest wolny.