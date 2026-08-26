Muzyczny jubileusz Roberta Grudnia. Olga Bończyk zachwyciła publiczność w Rozwadowie

Olga Bończyk i Robert Grudzień przed rozwadowską publicznością

Jubileuszowy koncert wypełniła muzyka w wykonaniu Olgi Bończyk i Roberta Grudnia. Publiczność mogła usłyszeć wyjątkowy program, a sam jubilat wykorzystał wieczór także do przypomnienia wielu wydarzeń i artystów, którzy przez lata współtworzyli muzyczną historię Stalowej Woli.

Wśród nich wymienił m.in. Macieja Zakościelnego, Oliwię Hausner, Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, Chór Kameralny, chór Gaude Vitae oraz Janusza Turka.

Robert Grudzień podkreślił, że festiwal od lat łączy uznanych artystów, różne środowiska twórcze i lokalną społeczność, stając się ważnym elementem kulturalnej tożsamości miasta.

Gratulacje dla jubilata

W wydarzeniu uczestniczyła wiceprezydent Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska, która złożyła Robertowi Grudniowi gratulacje z okazji jubileuszu oraz wręczyła mu grawerton z życzeniami od prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego.

W imieniu władz miasta podziękowała artyście za wieloletnią działalność artystyczną, organizacyjną i promocyjną, dzięki której Stalowa Wola od lat gości wydarzenia muzyczne z udziałem wybitnych wykonawców.

Do jubileuszowych życzeń dołączyli również Mariusz Bajek, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej, brat Artur Borkowski, gwardian i proboszcz klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, a także Stanisław Cisek, były wiceprezydent Stalowej Woli. Ten ostatni odegrał ważną rolę zarówno przy budowie organów w rozwadowskim klasztorze, jak i w rozwoju festiwalu.

Wielkie nazwiska na festiwalowej scenie

Przez lata w ramach festiwalu występowali najwybitniejsi artyści polskiej sceny muzycznej. W Stalowej Woli gościli m.in. Małgorzata Walewska, Alicja Węgorzewska, Teresa Żylis-Gara, Konstanty Andrzej Kulka, Krystian Ochman oraz Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”.

Jednym z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w historii muzycznych przedsięwzięć organizowanych przy współpracy Roberta Grudnia był koncert z udziałem światowej sławy kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego. Artysta pojawił się w 2007 roku w konkatedrze w Stalowej Woli, a Robert Grudzień był producentem koncertu i jednym z wykonawców.

XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

Koncert Olgi Bończyk i Roberta Grudnia odbył się w ramach XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, oraz Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Festiwal został zrealizowany dzięki wsparciu miasta Stalowa Wola. Wśród współorganizatorów znaleźli się również Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli, Państwowa Szkoła Muzyczna w Stalowej Woli, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Fundacja im. Mikołaja z Radomia oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie „Pokój i Dobro”.

Przed nami finał festiwalu

Tegoroczna edycja festiwalu jeszcze się nie zakończyła. Ostatnie wydarzenie zaplanowano na 15 września 2026 roku o godz. 19.

Będzie to jubileuszowy koncert z okazji 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli. Wydarzenie będzie uroczystym zwieńczeniem XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego i kolejnym spotkaniem z muzyką na najwyższym poziomie.

Źródło: Mariusz Chajski / Biuro Festiwalowe