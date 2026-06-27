Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
ogłoszenie
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 czerwca 2026

Muzyczne zakończenie wakacji w MDK. Trwają zapisy na warsztaty

Pod koniec wakacji Miejski Dom Kultury ponownie stanie się miejscem spotkań młodych muzyków i wokalistów. W dniach od 24 do 27 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych, które od lat przyciągają osoby chcące rozwijać swoje umiejętności pod okiem uznanych instrumentalistów i pedagogów.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przez cztery dni uczestnicy będą pracować w klasach instrumentalnych i wokalnych, doskonaląc warsztat oraz przygotowując repertuar na koncert finałowy. Ten zaplanowano na czwartek, 27 sierpnia, o godz. 18 na tarasie MDK.

W tym roku zajęcia poprowadzą: Aleksandra Królik i Ewa Niewdana-Hady (śpiew), Dawid Lewandowski (gitara), Łukasz Kowalski (instrumenty klawiszowe), Marcin Jadach (gitara basowa), Cezary Konrad (perkusja) oraz Daniel Rogowski (saksofon).

Dodatkową atrakcją będzie spotkanie z Jackiem Królikiem, który poprowadzi specjalny masterclass dla gitarzystów.

Podczas koncertu finałowego wokalistom towarzyszyć będzie zespół złożony m.in. z byłych uczestników warsztatów. W jego składzie znajdą się Mateusz Garbacz (gitara, bas) oraz Dariusz Krzysztoń (perkusja), a całość pracować będzie pod kierownictwem Marcina Maziarza odpowiedzialnego za instrumenty klawiszowe.

Nad stroną artystyczną wydarzenia tradycyjnie czuwa Marek Raduli - ceniony gitarzysta, pedagog i jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków rockowych w Polsce. Kierownikiem organizacyjnym warsztatów z ramienia MDK jest Rafał Latawiec.

Organizatorzy już przyjmują zgłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w warsztatach oraz formularz zapisów dostępne są na stronie internetowej MDK.

Tegoroczna edycja będzie okazją nie tylko do nauki i pracy z doświadczonymi muzykami, ale także do wspólnego muzykowania i wymiany doświadczeń w twórczej atmosferze kończących się wakacji.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Handlowali, zarabiali i dobrze się bawili
Stalowa Wola
Handlowali, zarabiali i dobrze się bawili
Pierogi, folklor i Karol Okrasa. Rozwadów zaprasza na VII Lasowiacki Festiwal Pierogów
Stalowa Wola
Pierogi, folklor i Karol Okrasa. Rozwadów zaprasza na VII Lasowiacki Festiwal Pierogów
Miejskie zakończenie roku szkolnego
Stalowa Wola
Miejskie zakończenie roku szkolnego
Lato pełne kultury w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Lato pełne kultury w Stalowej Woli
Nocny pożar w Ulanowie. Spłonęło siedem samochodów
Ulanów
Nocny pożar w Ulanowie. Spłonęło siedem samochodów
Prof. Grzegorz Staśkiewicz w zespole stalowowolskiego szpitala
Stalowa Wola
Prof. Grzegorz Staśkiewicz w zespole stalowowolskiego szpitala
PSP nr 3 Stalowa Wola na podium mistrzostw Polski 3x3
Stalowa Wola
PSP nr 3 Stalowa Wola na podium mistrzostw Polski 3x3
Wakacyjne piątki z muzyką na żywo. Rusza cykl „Dobre Granie przy Fontannie”
Stalowa Wola
Wakacyjne piątki z muzyką na żywo. Rusza cykl „Dobre Granie przy Fontannie”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu