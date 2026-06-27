Muzyczne zakończenie wakacji w MDK. Trwają zapisy na warsztaty

Przez cztery dni uczestnicy będą pracować w klasach instrumentalnych i wokalnych, doskonaląc warsztat oraz przygotowując repertuar na koncert finałowy. Ten zaplanowano na czwartek, 27 sierpnia, o godz. 18 na tarasie MDK.

W tym roku zajęcia poprowadzą: Aleksandra Królik i Ewa Niewdana-Hady (śpiew), Dawid Lewandowski (gitara), Łukasz Kowalski (instrumenty klawiszowe), Marcin Jadach (gitara basowa), Cezary Konrad (perkusja) oraz Daniel Rogowski (saksofon).

Dodatkową atrakcją będzie spotkanie z Jackiem Królikiem, który poprowadzi specjalny masterclass dla gitarzystów.

Podczas koncertu finałowego wokalistom towarzyszyć będzie zespół złożony m.in. z byłych uczestników warsztatów. W jego składzie znajdą się Mateusz Garbacz (gitara, bas) oraz Dariusz Krzysztoń (perkusja), a całość pracować będzie pod kierownictwem Marcina Maziarza odpowiedzialnego za instrumenty klawiszowe.

Nad stroną artystyczną wydarzenia tradycyjnie czuwa Marek Raduli - ceniony gitarzysta, pedagog i jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków rockowych w Polsce. Kierownikiem organizacyjnym warsztatów z ramienia MDK jest Rafał Latawiec.

Organizatorzy już przyjmują zgłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w warsztatach oraz formularz zapisów dostępne są na stronie internetowej MDK.

Tegoroczna edycja będzie okazją nie tylko do nauki i pracy z doświadczonymi muzykami, ale także do wspólnego muzykowania i wymiany doświadczeń w twórczej atmosferze kończących się wakacji.