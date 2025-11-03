Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recepta na szczęście
4.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 3 listopada 2025

Muzyczne Zaduszki w Rozwadowie. Wieczór pamięci, modlitwy i wzruszeń

W rozwadowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów odbył się wyjątkowy koncert „Muzyczne Zaduszki” – wieczór refleksji, pamięci i piękna muzyki. Wystąpiła Niżańska Orkiestra Kameralna z chórem przygotowanym przez Gabrielę Obarę. Dźwięki klasycznych i współczesnych kompozycji wypełniły świątynię, tworząc poruszające spotkanie sztuki i modlitwy.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Wieczór „Muzycznych Zaduszek” w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie rozpoczął się w niezwykłej atmosferze skupienia.
Zanim zabrzmiały pierwsze dźwięki, uczestników powitał brat Artur Borkowski, gwardian klasztoru. Z uśmiechem rozpoczął słowami:
– Szczęść Boże. Pokój i Dobro. Dobry Wieczór!
– to trzy życzenia, które chciał dziś przekazać wszystkim obecnym. Jak dodał, z pewnością czeka nas dobry wieczór, który przyniesie dobro, pokój i błogosławieństwo. Te słowa – proste, a zarazem pełne znaczenia – wprowadziły publiczność w nastrój zadumy i wdzięczności.

Orkiestra, która mówi dźwiękiem

O godzinie 19:55 z obu stron ołtarza wyszli muzycy Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Z lewej – koncertmistrz, pierwsze i drugie skrzypce, z prawej – altówki, trzecie skrzypce, wiolonczela i kontrabas.
Po chwili strojenia i krótkiego skupienia, o 20:05 rozpoczął się koncert. Gdy w światłach pozostawał jedynie obraz i tabernakulum, na scenę weszli dyrygent Michał Zagaja i solistka. Zabrzmiał pierwszy utwór – „When I am laid in earth” Henry’ego Purcella – przejmujący lament Dydony. To muzyczne pożegnanie człowieka z losem, które, mimo upływu wieków, wciąż dotyka tego, co w nas najgłębsze – żalu i pamięci.

Po krótkim wprowadzeniu konferansjera zabrzmiała instrumentalna wersja „Ave Maria” G. Cacciniego, w wykonaniu koncertmistrz Zuzanny Krawiec i Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Delikatna jak modlitwa pieśń otworzyła przestrzeń dla kolejnych dzieł: arii „Dignare o Domine” Jerzego Fryderyka Händla oraz następnych kompozycji, które wypełniły rozwadowską świątynię.

Muzyka o nadziei, wierze i pamięci

Koncert był muzyczną podróżą przez emocje – od żalu po nadzieję.
W „Pieśni o zmartwychwstaniu umarłych” Jakuba Tomalaka chór wykonał jedyny utwór a cappella, który pozwolił spojrzeć na śmierć jak na sen, z którego przyjdzie poranek. Następnie zabrzmiały: „O Panie, Ty losy ludzkości” Stanisława Moniuszki oraz pełna dramatyzmu sekwencja „Stabat Mater Dolorosa” Antonio Vivaldiego – muzyczne spotkanie z Matką Boleściwą, stojącą pod Krzyżem.

Kolejne utwory – „Agios o Theos” i „Bądź mi litościw, Boże nieskończony” – niosły modlitwę: tę wspólnotową, od wieków wyśpiewywaną, i tę szeptaną w ciszy serca.
Na zakończenie zabrzmiało „Ave Maria” R. Prizmana, a potem – jak spokojne amen – „Duszo Chrystusowa”, pieśń o ukojenie i nadzieję.

Wspólnota dźwięku i pamięci

W koncercie wystąpili muzycy Niżańskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Michała Zagaja oraz chór przygotowany przez Gabrielę Obarę, która wykonała również wszystkie partie solowe.
Organizatorzy podziękowali Bratu Gwardianowi Arturowi Borkowskiemu i parafii za gościnność, Panu Zygmuntowi Wielgusowi za rejestrację wydarzenia oraz wszystkim, którzy wsparli przygotowania.

Koncert „Muzyczne Zaduszki” był nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale także wspólnotowym przeżyciem. W dźwiękach i ciszy rozwadowskiego kościoła wybrzmiały pamięć, wdzięczność i wiara w to, że śmierć nie jest końcem, lecz przejściem ku światłu.

Na zakończenie spotkania brat Artur Borkowski raz jeszcze podziękował muzykom i publiczności za obecność, dodając z uśmiechem do dyrygenta, że drzwi rozwadowskiego klasztoru są dla nich zawsze otwarte. Słowa te, wypowiedziane z serdecznością i prostotą, stały się pięknym dopełnieniem wieczoru pełnego pokoju i dobra.

Koncert zorganizowała Niżańska Orkiestra Kameralna we współpracy z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie.
Wydarzenie odbyło się przy wsparciu lokalnych instytucji kultury i licznych darczyńców, którzy od lat wspierają inicjatywy artystyczne w regionie.

Zobacz galerię zdjęć z koncertu „Muzyczne Zadusz

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
„Moc Profilaktyki i Wsparcia” – konferencja o zdrowiu, sile i nadziei
Stalowa Wola
„Moc Profilaktyki i Wsparcia” – konferencja o zdrowiu, sile i nadziei
Gospodarka i Park Inwestycyjny w centrum uwagi
Stalowa Wola
Gospodarka i Park Inwestycyjny w centrum uwagi
Utrudnienia w Zaklikowie. Ulica Janowska zamknięta do końca roku
Zaklików
Utrudnienia w Zaklikowie. Ulica Janowska zamknięta do końca roku
Rusza ósma edycja „Stalowowolskiej Paczki Pomocy”
Stalowa Wola
Rusza ósma edycja „Stalowowolskiej Paczki Pomocy”
Rekordowa XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
Stalowa Wola
Rekordowa XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
Młodzi radni zakończyli kadencję
Stalowa Wola
Młodzi radni zakończyli kadencję
Pożaru nie było, ale powiało grozą
Stalowa Wola
Pożaru nie było, ale powiało grozą
Atom i alkohol
Stalowa Wola
Atom i alkohol
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu