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Stalowa Wola 28 sierpnia 2026

Muzyczne pożegnanie wakacji na tarasie MDK. Finał warsztatów zachwycił publiczność

Cztery dni intensywnych zajęć, dziesiątki godzin prób i ponad stu uczestników połączonych wspólną pasją. W czwartek, 27 sierpnia, na tarasie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się koncert finałowy Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych 2026. Było energetycznie, różnorodnie i na bardzo dobrym poziomie, a publiczność mogła zobaczyć efekty pracy wokalistów i instrumentalistów rozwijających swoje umiejętności pod okiem cenionych muzyków.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Ponad stu uczestników i sześć klas

Warsztaty trwały od 24 do 27 sierpnia. Zainteresowanie tegoroczną edycją było bardzo duże – na opublikowanej przez MDK liście znalazło się 111 przyjętych osób. Po konsultacjach z wykładowcami organizatorzy zdecydowali się przyjąć także uczestników znajdujących się wcześniej na listach rezerwowych.

Muzycy pracowali w sześciu klasach: śpiewu, gitary, gitary basowej, perkusji, instrumentów klawiszowych oraz saksofonu. Oprócz zajęć w poszczególnych grupach ważną częścią warsztatów było wspólne muzykowanie, nauka współpracy na scenie oraz przygotowanie repertuaru na koncert finałowy.

Znani muzycy dzielili się swoim doświadczeniem

Nad artystycznym kształtem wydarzenia czuwał Marek Raduli – wybitny gitarzysta, aranżer i pedagog, od wielu lat związany z Wakacyjnymi Warsztatami Muzycznymi w Stalowej Woli. Czuwał również nad muzycznym przebiegiem koncertu finałowego.

Klasę śpiewu prowadziły Aleksandra Królik i Ewa Niewdana-Hady. Z gitarzystami pracował Dawid Lewandowski, a z basistami Marcin Jadach. Opiekę nad klasą instrumentów klawiszowych sprawował Łukasz Kowalski, zajęcia dla perkusistów prowadził Cezary Konrad, natomiast saksofonistami opiekował się Daniel Rogowski.

W tegorocznych warsztatach uczestniczył również Jacek Królik – ceniony gitarzysta sesyjny, znany ze współpracy z wieloma gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Poprowadził specjalny masterclass dla gitarzystów, dzieląc się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem scenicznym oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi gry na instrumencie.

Kierownikiem organizacyjnym całego przedsięwzięcia z ramienia MDK był Rafał Latawiec.

Najpierw rockowo-bluesowe wokale

Koncert finałowy został podzielony na dwie części. W pierwszej przed publicznością zaprezentowali się uczestnicy klasy śpiewu. Tegoroczne zajęcia wokalne przebiegały w klimacie rockowo-bluesowym i właśnie taki repertuar zdominował tę część wieczoru.

Wokaliści pracowali nie tylko nad techniką śpiewu i interpretacją utworów, ale również nad sceniczną prezentacją. Całości dopełniały rockowe stylizacje i pełne energii wykonania. Towarzyszył im zespół złożony z doświadczonych muzyków i byłych uczestników warsztatów.

Wśród osób wspierających wokalistów znaleźli się Mateusz Garbacz, grający na gitarze i gitarze basowej, oraz perkusista Dariusz Krzysztoń. Zespół pracował pod kierunkiem Marcina Maziarza, odpowiedzialnego za instrumenty klawiszowe.

Zespoły stworzone podczas warsztatów

Druga część koncertu należała do zespołów instrumentalno-wokalnych, które powstały specjalnie podczas tegorocznych warsztatów. Uczestnicy zostali połączeni w nowe składy i w ciągu zaledwie kilku dni musieli nauczyć się wspólnego grania, wypracować własne brzmienie oraz przygotować utwory do zaprezentowania przed publicznością.

Na scenie spotkali się wokaliści, gitarzyści, basiści, perkusiści, klawiszowcy i saksofoniści. Każdy z utworzonych podczas warsztatów zespołów zaprezentował efekty swojej pracy. Była to okazja nie tylko do pokazania indywidualnych umiejętności, ale przede wszystkim do sprawdzenia się w roli członka muzycznej formacji.

Dla niektórych uczestników był to kolejny występ przed publicznością, dla innych – pierwsze tak poważne doświadczenie sceniczne. Niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania wszystkim towarzyszyły ogromne zaangażowanie, radość ze wspólnego grania i prawdziwa muzyczna energia.

Finał pełen dobrej muzyki

Koncert na tarasie MDK był udanym zwieńczeniem czterech dni intensywnej pracy. Pokazał, że Wakacyjne Warsztaty Muzyczne to nie tylko nauka pod okiem profesjonalistów, ale również spotkanie ludzi połączonych wspólną pasją, możliwość wymiany doświadczeń oraz szansa na stworzenie nowych muzycznych znajomości i zespołów.

Publiczność mogła usłyszeć zarówno dopracowane wykonania wokalne, jak i występy składów, które jeszcze kilka dni wcześniej nie istniały. Finał zakończył tegoroczną edycję warsztatów mocnym, rockowo-bluesowym akcentem i był znakomitym muzycznym pożegnaniem wakacji w Stalowej Woli.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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