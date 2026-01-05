Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 stycznia 2026

Muzyczne powitanie Nowego Roku w Stalowej Woli

W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się jubileuszowy, dwudziesty Koncert Noworoczny. Wydarzenie jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Sala była wypełniona publicznością, a widzowie chętnie reagowali na to, co działo się na scenie.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Koncert prowadził konferansjer, który z humorem zapowiadał kolejne utwory i artystów. Jego swobodny sposób prowadzenia i kontakt z publicznością wprowadziły luźną, noworoczną atmosferę. Widzowie często reagowali śmiechem i brawami.

Na scenie wystąpiła Cavatina Philharmonic Orchestra z Bielska-Białej pod batutą Marty Kluczyńskiej. Orkiestra wykonała znane i lubiane utwory muzyki wiedeńskiej. Publiczność usłyszała kompozycje Straussa, Lehára, Kálmána, Suppégo i Brahmsa.

Wieczór uświetnili soliści: Aleksandra Orłowska (sopran) oraz Rafał Bartmiński (tenor). Artyści nie tylko śpiewali, ale także angażowali publiczność. Zachęcali do klaskania, reagowania na rytm muzyki, a w niektórych momentach również do tańca. Dzięki temu koncert miał żywy i radosny charakter.

Publiczność nagradzała wykonawców długimi brawami. Dwudziesty Koncert Noworoczny był dla wielu mieszkańców Stalowej Woli udanym i radosnym początkiem nowego roku.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Program płatności bezgotówkowych w Policji przedłużony do 2028 roku
Program płatności bezgotówkowych w Policji przedłużony do 2028 roku
Nowoczesne wyposażenie dla szkoły w Cholewianej Górze
Jeżowe
Nowoczesne wyposażenie dla szkoły w Cholewianej Górze
Stalowa Wola inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę
Stalowa Wola
Stalowa Wola inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę
Czas Baobabów
Stalowa Wola
Czas Baobabów
NFZ podpowiada jak wytrwać w noworocznych postanowieniach
NFZ podpowiada jak wytrwać w noworocznych postanowieniach
Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli
Dumny jak Rozwadowianin
Stalowa Wola
Dumny jak Rozwadowianin
Szczodroki 2026 w Chwałowicach
Radomyśl nad Sanem
Szczodroki 2026 w Chwałowicach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu