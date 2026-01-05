Muzyczne powitanie Nowego Roku w Stalowej Woli

Koncert prowadził konferansjer, który z humorem zapowiadał kolejne utwory i artystów. Jego swobodny sposób prowadzenia i kontakt z publicznością wprowadziły luźną, noworoczną atmosferę. Widzowie często reagowali śmiechem i brawami.

Na scenie wystąpiła Cavatina Philharmonic Orchestra z Bielska-Białej pod batutą Marty Kluczyńskiej. Orkiestra wykonała znane i lubiane utwory muzyki wiedeńskiej. Publiczność usłyszała kompozycje Straussa, Lehára, Kálmána, Suppégo i Brahmsa.

Wieczór uświetnili soliści: Aleksandra Orłowska (sopran) oraz Rafał Bartmiński (tenor). Artyści nie tylko śpiewali, ale także angażowali publiczność. Zachęcali do klaskania, reagowania na rytm muzyki, a w niektórych momentach również do tańca. Dzięki temu koncert miał żywy i radosny charakter.

Publiczność nagradzała wykonawców długimi brawami. Dwudziesty Koncert Noworoczny był dla wielu mieszkańców Stalowej Woli udanym i radosnym początkiem nowego roku.