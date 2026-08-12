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Stalowa Wola 12 sierpnia 2026

Muzeum COP zaprasza do gry terenowej

Co by było, gdyby w przedwojennej Stalowej Woli zaginął dokument mogący zdecydować o przyszłości Zakładów Południowych? Uczestnicy gry terenowej „Skok na patent!” będą mieli za zadanie odnaleźć poszlaki, rozwiązać zagadki i uratować sytuację.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli 28 sierpnia odbędzie się nietypowa forma zwiedzania, która połączy historię, zabawę i rywalizację. Uczestnicy przeniosą się do realiów okresu międzywojennego i wcielą w rolę osób próbujących rozwikłać sprawę tajemniczego zaginięcia patentu.

Fabuła rozpoczyna się w momencie, gdy Obwoźne Biuro Patentowe wpada w poważne tarapaty. Wszystko wskazuje na to, że cenny dokument trafił w ręce dyrektora Zakładów Południowych. Jeśli nie uda się go odzyskać, konsekwencje mogą być poważne.

Kierownik biura Henryk nie jest jednak w stanie poradzić sobie ze sprawą sam. Nawet pomoc Stefani może nie wystarczyć. Do akcji potrzebni są uczestnicy gry.

Na grupy czekać będą logiczne łamigłówki, zadania wymagające współpracy oraz poszukiwanie kolejnych wskazówek. Organizatorzy zapowiadają również spotkania z nietypowymi bohaterami Obwoźnego Biura Patentowego i sporą dawkę humoru.

Gra rozpocznie się 28 sierpnia o godz. 16 w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Organizatorzy celowo nie zdradzają, jak długo potrwa akcja. Każda grupa po rozpoczęciu otrzyma własne instrukcje i będzie musiała działać według wskazówek.

W zabawie mogą wziąć udział osoby od 12. roku życia. Młodsi uczestnicy muszą pojawić się z osobą dorosłą. Gra została przygotowana z myślą o niewielkich, kilkuosobowych zespołach.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowani nie powinni zwlekać z zapisami. Szczegółowe informacje oraz rezerwacje dostępne są pod numerem 15 823 37.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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