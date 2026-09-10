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Fot. Agnieszka Kopacz
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9 września 2026

Mundurowi i rolnicy spotkali się w Leżajsku

Leżajsk po raz kolejny stał się miejscem spotkania przedstawicieli służb mundurowych oraz rolników z powiatu leżajskiego. 8 września odbyły się tutaj XXVII Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego oraz XXVII Dożynki Powiatowe.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wydarzenie rozpoczął uroczysty przemarsz ulicami miasta do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Tam odprawiono mszę świętą, podczas której modlono się w intencji służb mundurowych oraz rolników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele m.in. Policji, wojska, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

Szczególną uwagę podczas dożynek przyciągały tradycyjne wieńce. Przygotowały je delegacje z całego powiatu, prezentując efekt swojej pracy i przywiązanie do dożynkowej tradycji. Po części uroczystej na uczestników czekało spotkanie przy Domu Pielgrzyma, poczęstunek oraz występy lokalnych zespołów.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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