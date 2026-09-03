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3 września 2026

Mundurowi i rolnicy spotkają się w Leżajsku. Przed nami pielgrzymka i dożynki powiatowe

We wtorek, 8 września, Leżajsk stanie się miejscem wspólnego świętowania służb mundurowych oraz rolników. Tego dnia odbędą się XXVII Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i XXVII Dożynki Powiatowe. W programie znalazły się uroczysty przemarsz, msza święta przy ołtarzu polowym oraz prezentacja licznych formacji mundurowych.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Na wydarzenie zapraszają starosta leżajski oraz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Pielgrzymka została objęta Patronatem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast dożynki – Patronatem Dożynkowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Uroczysty przemarsz ulicami Leżajska

Obchody rozpoczną się o godz. 10.15. Żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych zgromadzą się na placu przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. W tym samym czasie na placu przy Domu Pielgrzyma zbiorą się delegacje z wieńcami dożynkowymi.

O godz. 10.30 uczestnicy wyruszą w uroczystym przemarszu do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku.

Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta, która rozpocznie się o godz. 11 przy ołtarzu polowym. Nabożeństwo zostanie odprawione w intencji służb mundurowych oraz rolników.

Liczna reprezentacja służb mundurowych

W uroczystości udział zapowiedzieli przedstawiciele wielu formacji i instytucji. Wśród nich znajdą się m.in. Orkiestra Wojskowa z Lublina, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 18. Pułk Saperów z Niska, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Obecni będą także przedstawiciele policji, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei i ochotniczych straży pożarnych. W wydarzeniu wezmą również udział reprezentanci nadleśnictw Leżajsk i Krosno, Jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżajska oraz poczty sztandarowe służb i instytucji.

Święto mundurowych i podziękowanie za plony

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, w godz. od 13 do 15, na placu przy Domu Pielgrzyma zaplanowano poczęstunek dla uczestników.

XXVII Dożynki Powiatowe będą okazją do podziękowania rolnikom za ich całoroczną pracę i tegoroczne plony. Połączenie święta plonów z pielgrzymką służb mundurowych nada wydarzeniu wyjątkowy, patriotyczny i religijny charakter.

Program wydarzenia

  • godz. 10.15 – zbiórka żołnierzy i służb mundurowych na placu przy Miejskim Centrum Kultury oraz delegacji z wieńcami dożynkowymi na placu przy Domu Pielgrzyma,
  • godz. 10.30 – uroczysty przemarsz do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku,
  • godz. 11.00 – uroczysta msza święta przy ołtarzu polowym w intencji służb mundurowych i rolników,
  • godz. 13.00–15.00 – poczęstunek na placu przy Domu Pielgrzyma.
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Elżbieta Mierzwa-Laba

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