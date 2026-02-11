Miesięcznik
Nisko 11 lutego 2026

Mróz i śnieg zatrzymały remont Tysiąclecia. Finalizacja w marcu

Remont ulicy Tysiąclecia w Nisku nieco się opóźnia. Powodem są trudne warunki atmosferyczne - wyjątkowo mroźna zima i opady śniegu uniemożliwiają prowadzenie niektórych prac.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Starosta niżański Robert Bednarz tłumaczy, co pozostało do wykonania.

- Jeśli chodzi o ulicę Tysiąclecia to niestety przeszkadzają nam warunki atmosferyczne, bo w tym roku zima jest wyjątkowo mroźna, w związku z tym nie można prowadzić prac. Czekamy na taki moment, żeby można było wykonać prace finalizujące inwestycję. To położenie trzecich warstw nawierzchni i dokończenie prac przy skrzyżowaniach, dokończenie ciągów pieszych, wykonanie pełne zatok autobusowych. Tego nie ma dużo, ale ze względu na warunki atmosferyczne czekamy na marzec - mówi starosta Bednarz.

W związku z opóźnieniem powiat wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o przedłużenie terminu realizacji inwestycji.

Mimo przesunięcia terminu, władze powiatu zapewniają, że prace zostaną dokończone jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Finalizacja remontu ulicy Tysiąclecia planowana jest prawdopodobnie w marcu, co pozwoli na bezpieczne i komfortowe korzystanie z drogi przez kierowców i pieszych.

