Mróz i śnieg zatrzymały remont Tysiąclecia. Finalizacja w marcu

Starosta niżański Robert Bednarz tłumaczy, co pozostało do wykonania.

- Jeśli chodzi o ulicę Tysiąclecia to niestety przeszkadzają nam warunki atmosferyczne, bo w tym roku zima jest wyjątkowo mroźna, w związku z tym nie można prowadzić prac. Czekamy na taki moment, żeby można było wykonać prace finalizujące inwestycję. To położenie trzecich warstw nawierzchni i dokończenie prac przy skrzyżowaniach, dokończenie ciągów pieszych, wykonanie pełne zatok autobusowych. Tego nie ma dużo, ale ze względu na warunki atmosferyczne czekamy na marzec - mówi starosta Bednarz.

W związku z opóźnieniem powiat wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o przedłużenie terminu realizacji inwestycji.

Mimo przesunięcia terminu, władze powiatu zapewniają, że prace zostaną dokończone jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Finalizacja remontu ulicy Tysiąclecia planowana jest prawdopodobnie w marcu, co pozwoli na bezpieczne i komfortowe korzystanie z drogi przez kierowców i pieszych.