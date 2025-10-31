Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recepta na szczęście
0.0 / 5
Stalowa Wola 31 października 2025

Mrok Sandomierza w debiutanckim kryminale

Już w czwartek, 6 listopada o godz. 17, w sali bankietowej Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 odbędzie się spotkanie autorskie z Krzysztofem Arkadiuszem Rędzio, autorem debiutanckiego kryminału „Uprzedzenie”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Książka przenosi czytelników w mroczne zakamarki Sandomierza, w tym jego słynną Podziemną Trasę Turystyczną. To idealna lektura dla miłośników polskich kryminałów, w których tajemnica czai się tuż pod powierzchnią historycznych miast.

Krzysztof Rędzio pochodzi ze Stalowej Woli. Absolwent AGH, pracuje w sądzie, a latem oprowadza turystów po sandomierskich podziemiach, co dodaje jego powieści realizmu i autentycznego klimatu. Poza pisarstwem pasjonuje się skokami narciarskimi i fotografią (@OBIEKTYWNY.APARATCZYK).

Podczas wydarzenia będzie można kupić książkę z osobistą dedykacją autora.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
PSZOK w Rudniku nad Sanem przejdzie modernizację
Rudnik nad Sanem
PSZOK w Rudniku nad Sanem przejdzie modernizację
Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie w Przedszkolu nr 15
Stalowa Wola
Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie w Przedszkolu nr 15
Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze
Jeżowe
Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze
Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku
Stalowa Wola
Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku
Nowy parking i drogi pożarowe przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych
Stalowa Wola
Nowy parking i drogi pożarowe przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych
Inspekcja Transportu Drogowego zostaje w Nisku
Nisko
Inspekcja Transportu Drogowego zostaje w Nisku
Stalowa Wola buduje aquapark, Nisko stawia na turystykę biznesową
Stalowa Wola
Stalowa Wola buduje aquapark, Nisko stawia na turystykę biznesową
Wpadli jeden po drugim
Stalowa Wola
Wpadli jeden po drugim
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu