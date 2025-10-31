Mrok Sandomierza w debiutanckim kryminale

Książka przenosi czytelników w mroczne zakamarki Sandomierza, w tym jego słynną Podziemną Trasę Turystyczną. To idealna lektura dla miłośników polskich kryminałów, w których tajemnica czai się tuż pod powierzchnią historycznych miast.

Krzysztof Rędzio pochodzi ze Stalowej Woli. Absolwent AGH, pracuje w sądzie, a latem oprowadza turystów po sandomierskich podziemiach, co dodaje jego powieści realizmu i autentycznego klimatu. Poza pisarstwem pasjonuje się skokami narciarskimi i fotografią (@OBIEKTYWNY.APARATCZYK).

Podczas wydarzenia będzie można kupić książkę z osobistą dedykacją autora.