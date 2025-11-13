Motyl pływał w Mielcu. 4 złote medale zdobył Mikołaj Dubaj

Mieleckie zawody organizowane z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości z roku na rok zyskują coraz większą popularność. W tym roku na starcie stanęli pływacy reprezentujący 15 klubów. Kilkunastoosobowy zespół delegował stalowowolski Motyl SiR.

Mikołaja Dubaj, Miłosz Marchut, Beniamin Tabor i Milena Paleń znaleźli się w gronie najlepszych zawodników zawodów w swoich kategoriach wiekowych. Łącznie podopieczni Adrianny Burchan i Aleksandra Gajdy wywalczyli w Mielcu 16 medali; 5 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych. Ten dorobek medalowy pozwolił mu zająć, wysokie szóste miejsce w klasyfikacji medalowej.

Indywidualnie, cztery „złota” zabrał do domu Mikołaj Dubaj - był bezkonkurencyjny w czterech wyścigach; na 100 i 200 m stylem zmiennym i stylem klasycznym. Piąty złoty medal dla Motyla wypływał Miłosz Marchut (rocznik 2013) na 100 m „kraulem”.

Drużynowo klasyfikację medalową wygrali gospodarze zawodów, pływacy Ikara Mielec, którzy zdobyli 45 medali (16-17-12), drugie miejsce zajął Sokół/Mościce Tarnów - 26 (14-8-4), a trzecie Delfin Tarnobrzeg - 31 (12-10-0).

Najlepsze wyniki pływaków Motyla w Mielcu:

12 lat

100 m dow.: 1. Miłosz Marchut (1:03,64), 100 m zmienny.: 3. Miłosz Marchut (1:13,94),

13-14 lat:

100 m klas.: 3. Emilia Sobiło (1:29,13), 200 m klas.: Emilia Sobiło (3:14,07), 200 m grzb.: 3. Matylda Słapczyńska (3:10,68), 100 m grzb.: 2 Maksymilian Nowak (1:07,86), 200 m grzb.: 2. Maksymilian Nowak (2:27,46), 100 m klas.: 1. Mikołaj Dubaj (1:09,35), 4. Beniamin Tabor (1:14,06), 200 m klas.: 1. Mikołaj Dubaj (2:33,62), 4. Beniamin Tabor (2:40,61), 100 m zmienny: 1. Mikołaj Dubaj (1:03,48), 4. Maksymilian Nowak (1:10,09), 200 m zmienny: 1. Mikołaj Dubaj (2:177,07).

15-23 lat:

100 m klas.: 2. Milena Paleń (1:24,18), 200 m klas.: 2. Milena Paleń (3:06,10), 100 m dow.: 3. Milena Paleń (1:11,53), 100 m grzb.: 2. Dawid Wojtak (1:07,45), 200 m grzb.: 2. Dawid Wojtak (2:26,17)

Od lewej: Matylda Słapczyńska, Amelia Warchoł, Emilia Sobiło, Milena Kowalska, Anna Głasek, Milena Paleń, Blanka Sroczyńska (fot. Adrianna Burchan)

Od lewej: Milena Kiper, Kinga Słapczyńska, Rozalia Pikor, Magdalena Bednarz, Gabriele Raskievicute (fot. Adrianna Burchan)