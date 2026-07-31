Motoryzacyjne „klamoty” znów opanują Ożannę. VII Zlot Pojazdów Różnych już 1 i 2 sierpnia

Miłośnicy motoryzacji spotkają się nad zalewem

Zlot Pojazdów Różnych „KLAMOT” organizowany jest już po raz siódmy. Wydarzenie każdego roku przyciąga do Ożanny setki wystawców oraz tysiące uczestników z różnych części kraju. Spotykają się tutaj właściciele wyjątkowych pojazdów, pasjonaci motoryzacji, mieszkańcy regionu oraz turyści szukający ciekawego sposobu na spędzenie wakacyjnego weekendu.

Nad zalewem będzie można podziwiać zabytkowe samochody, motory oraz inne unikatowe pojazdy. To okazja nie tylko do obejrzenia niezwykłych maszyn, ale również do rozmów z ich właścicielami i poznania historii prezentowanych egzemplarzy.

Pokazy, koncerty i atrakcje dla całych rodzin

Tegoroczny program zapowiada się bardzo różnorodnie. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów będą pokazy Freestyle Motocross, podczas których zawodnicy zaprezentują efektowne ewolucje wykonywane na motocyklach.

Na uczestników czekać będą również koncerty znanych zespołów, strefa wystawców oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o całych rodzinach. W programie znalazła się także akcja charytatywna, dzięki której motoryzacyjna pasja po raz kolejny połączy się z pomocą potrzebującym.

Motoryzacyjna pasja połączy się z pomaganiem

Ważną częścią tegorocznego zlotu będzie również akcja charytatywna. Uczestnicy wydarzenia będą mogli nie tylko podziwiać wyjątkowe pojazdy i korzystać z przygotowanych atrakcji, lecz także wesprzeć potrzebujących. Szczegóły dotyczące celu akcji oraz form pomocy zostaną przedstawione przez organizatorów. To kolejny dowód na to, że środowisko miłośników motoryzacji potrafi jednoczyć się również wokół ważnych społecznie inicjatyw.

Promocja Ożanny i całego regionu

„KLAMOT” to nie tylko spotkanie miłośników pojazdów. Zlot promuje także turystyczne, rekreacyjne i kulturalne walory Ożanny oraz całej gminy Kuryłówka. Malownicza sceneria zalewu i plenerowa formuła wydarzenia sprawiają, że zlot ma wyjątkową atmosferę i każdego roku przyciąga szerokie grono odwiedzających.

Organizatorami VII Zlotu Pojazdów Różnych „KLAMOT” są Gmina Kuryłówka, Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz Pizzeria Słoneczna California.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę i niedzielę, 1–2 sierpnia 2026 roku, nad zalewem w Ożannie. Szczegółowe informacje dotyczące programu poszczególnych dni będziemy przekazywać na bieżąco.