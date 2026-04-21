Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem 21 kwietnia 2026

Motocykliści z Rudnika nad Sanem znów ruszają w trasę. Tym razem dla Kacperka

Ryk silników, parada ulicami miasta i pomoc dla potrzebującego dziecka – tak zapowiada się rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Rudniku nad Sanem. W sobotę, 25 kwietnia, miłośnicy jednośladów spotkają się na rynku, by wspólnie zainaugurować sezon i wesprzeć leczenie małego Kacperka. Organizatorzy przygotowali także szereg atrakcji, z których dochód zasili zbiórkę charytatywną.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Motocykliści spotkają się na rudnickim rynku

Otwarcie sezonu motocyklowego w Rudniku nad Sanem od lat przyciąga pasjonatów dwóch kółek oraz mieszkańców regionu. Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się o godz. 15 na rynku, gdzie zaplanowano zbiórkę uczestników. To właśnie stamtąd wystartuje cała impreza.

Parada ulicami miasta i finał „Pod Dębem”

Pół godziny później motocykliści wyruszą w paradnym przejeździe ulicami miasta. Barwna kolumna maszyn z pewnością przyciągnie uwagę mieszkańców i sympatyków motoryzacji. Po przejeździe uczestnicy spotkają się „Pod Dębem”, gdzie odbędzie się oficjalne rozpoczęcie sezonu oraz wspólna integracja.

Pomoc dla Kacperka najważniejszym celem wydarzenia

W tym roku wydarzenie będzie miało wyjątkowy, charytatywny charakter. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka do puszek na leczenie Kacperka. Organizatorzy zapowiadają również kiermasz domowych wypieków i innych smakołyków, z którego dochód również trafi na pomoc chłopcu.

Na scenie mogą odbywać się także licytacje przekazanych przedmiotów i gadżetów. Każda forma wsparcia ma pomóc rodzinie w walce o zdrowie dziecka.

Specjalna blaszka dla motocyklistów

Z okazji wydarzenia przygotowano także pamiątkową, okolicznościową blaszkę, którą będzie można nabyć podczas imprezy. Dochód z jej sprzedaży również zasili zbiórkę dla Kacperka. To wyjątkowa pamiątka dla fanów motocykli i jednocześnie kolejna cegiełka pomocy.

Muzyka, integracja i wspólne otwarcie sezonu

Na uczestników czekać będzie również muzyczna oprawa wydarzenia. Na scenie wystąpi zespół Ystad. Organizatorzy liczą na dobrą frekwencję, piękną pogodę i atmosferę, która co roku towarzyszy rudnickiemu rozpoczęciu sezonu. To wydarzenie, które łączy pasję do motocykli z chęcią niesienia pomocy innym.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu