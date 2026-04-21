Motocykliści z Rudnika nad Sanem znów ruszają w trasę. Tym razem dla Kacperka

Motocykliści spotkają się na rudnickim rynku

Otwarcie sezonu motocyklowego w Rudniku nad Sanem od lat przyciąga pasjonatów dwóch kółek oraz mieszkańców regionu. Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się o godz. 15 na rynku, gdzie zaplanowano zbiórkę uczestników. To właśnie stamtąd wystartuje cała impreza.

Parada ulicami miasta i finał „Pod Dębem”

Pół godziny później motocykliści wyruszą w paradnym przejeździe ulicami miasta. Barwna kolumna maszyn z pewnością przyciągnie uwagę mieszkańców i sympatyków motoryzacji. Po przejeździe uczestnicy spotkają się „Pod Dębem”, gdzie odbędzie się oficjalne rozpoczęcie sezonu oraz wspólna integracja.

Pomoc dla Kacperka najważniejszym celem wydarzenia

W tym roku wydarzenie będzie miało wyjątkowy, charytatywny charakter. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka do puszek na leczenie Kacperka. Organizatorzy zapowiadają również kiermasz domowych wypieków i innych smakołyków, z którego dochód również trafi na pomoc chłopcu.

Na scenie mogą odbywać się także licytacje przekazanych przedmiotów i gadżetów. Każda forma wsparcia ma pomóc rodzinie w walce o zdrowie dziecka.

Specjalna blaszka dla motocyklistów

Z okazji wydarzenia przygotowano także pamiątkową, okolicznościową blaszkę, którą będzie można nabyć podczas imprezy. Dochód z jej sprzedaży również zasili zbiórkę dla Kacperka. To wyjątkowa pamiątka dla fanów motocykli i jednocześnie kolejna cegiełka pomocy.

Muzyka, integracja i wspólne otwarcie sezonu

Na uczestników czekać będzie również muzyczna oprawa wydarzenia. Na scenie wystąpi zespół Ystad. Organizatorzy liczą na dobrą frekwencję, piękną pogodę i atmosferę, która co roku towarzyszy rudnickiemu rozpoczęciu sezonu. To wydarzenie, które łączy pasję do motocykli z chęcią niesienia pomocy innym.