Motocykliści z Grębowa ruszają nad morze. Jadą, by pomóc w budowie Domu Aniołków

Uczestnicy przejadą przez centralną i północną Polskę, zatrzymując się w miastach i miejscowościach na swojej trasie. Podczas spotkań z mieszkańcami będą promować akcję zbierania funduszy na budowę Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie.

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Fundacją Z Serca dla Serca.

Organizatorzy liczą nie tylko na finansowe wsparcie, ale również na zaangażowanie lokalnych społeczności. Chcą odwiedzać szkoły, jednostki OSP, domy kultury i organizacje społeczne, pokazując, że nawet niewielki gest może pomóc w realizacji ważnego celu.

Budowa Hospicyjnego Domu Aniołków to projekt, który ma stworzyć miejsce wsparcia dla dzieci i ich rodzin. Choć na koncie zbiórki znajdują się już pierwsze środki, do osiągnięcia zakładanego celu wciąż potrzebne jest dalsze wsparcie darczyńców.