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9 czerwca 2026

Motocykliści z Grębowa ruszają nad morze. Jadą, by pomóc w budowie Domu Aniołków

Kilkaset kilometrów trasy, kilkanaście miejscowości i jeden wspólny cel - pomoc dzieciom wymagającym szczególnej opieki. Już 11 czerwca członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starych Motocykli Gazela w Grębowie rozpoczną charytatywną wyprawę, której finał zaplanowano cztery dni później w Krynicy Morskiej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uczestnicy przejadą przez centralną i północną Polskę, zatrzymując się w miastach i miejscowościach na swojej trasie. Podczas spotkań z mieszkańcami będą promować akcję zbierania funduszy na budowę Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie.

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Fundacją Z Serca dla Serca. 

Organizatorzy liczą nie tylko na finansowe wsparcie, ale również na zaangażowanie lokalnych społeczności. Chcą odwiedzać szkoły, jednostki OSP, domy kultury i organizacje społeczne, pokazując, że nawet niewielki gest może pomóc w realizacji ważnego celu.

Budowa Hospicyjnego Domu Aniołków to projekt, który ma stworzyć miejsce wsparcia dla dzieci i ich rodzin. Choć na koncie zbiórki znajdują się już pierwsze środki, do osiągnięcia zakładanego celu wciąż potrzebne jest dalsze wsparcie darczyńców.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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