Motocykliści na drodze nie są nieśmiertelni

Z danych za 2025 rok wynika, że kierujący innymi pojazdami odpowiadali za 54 proc. wypadków z udziałem motocyklistów. W 46 proc. przypadków winę ponosili sami kierujący jednośladami.

Wśród motocyklistów, którzy spowodowali wypadki, najwięcej było osób w wieku od 25 do 39 lat oraz od 40 do 59 lat. W pierwszej grupie odnotowano 340 wypadków, w których zginęło 48 osób, a 289 zostało rannych. W grupie 40–59 lat było 328 wypadków, 44 ofiary śmiertelne i 332 osoby ranne.

Policja wskazuje też na najczęstsze błędy motocyklistów. W 2025 roku najwięcej wypadków było związanych z niedostosowaniem prędkości do warunków na drodze. Takich zdarzeń odnotowano 492. Kolejne przyczyny to niezachowanie bezpiecznej odległości – 128 wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie – 98 oraz nieustąpienie pierwszeństwa – 47.

Funkcjonariusze apelują do motocyklistów, aby nie przeceniali swoich umiejętności i możliwości motocykla. Ryzykowne wyprzedzanie, zbyt szybka jazda czy próba przejechania „na styk” mogą skończyć się bardzo poważnie.

Ważne jest też odpowiednie przygotowanie do jazdy. Kask i odzież ochronna nie zapobiegną wypadkowi, ale mogą ograniczyć jego skutki. Motocyklista powinien również sygnalizować manewry, zachowywać odstęp i upewniać się, że inni kierowcy go widzą.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich. Kierowcy samochodów powinni zwracać uwagę na jednoślady, a motocykliści pamiętać, że nawet chwila brawury może mieć poważne konsekwencje.

Źródło: policja.pl