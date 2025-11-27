Moto Mikołaje po raz ósmy w Stalowej Woli. W tym roku spotkanie w Rozwadowie

Na początku grudnia w Stalowej Woli pojawi się dobrze znany, głośny i pełen świątecznej energii konwój. Dziesiątki motocyklistów przebranych za Świętych Mikołajów oraz świątecznie udekorowane motocykle, quady, auta i inne pojazdy – zamienione na jeden dzień w pędzące renifery, sanie i bajkowe środki transportu – po raz ósmy przejadą ulicami miasta. Moto Mikołaje, jak co roku, zabiorą ze sobą słodkie upominki, dobre słowo i mnóstwo pozytywnej energii dla najmłodszych mieszkańców.

Trasa i harmonogram

Parada przejedzie głównymi ulicami Stalowej Woli w dwóch turach:

11.40–12.00 ,

13.00–13.20.

Po przejeździe konwój zatrzyma się na płycie rynku w Rozwadowie, gdzie w godzinach 13.00–12.00 każdy będzie mógł spotkać Moto Mikołajów, zrobić pamiątkowe zdjęcie i odebrać słodką krówkę.

Pomoc, która płynie z serca

Banda Św. Mikołaja tgm Motoriders odwiedzi również dzieci przebywające w Oddziale Pediatrycznym w Stalowej Woli oraz podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Podleśna Przystań”.

Prowadzona jest także świąteczna zbiórka, dzięki której od lat udaje się przygotować nie tylko słodycze, ale również wyjątkowe prezenty i dodatkowe atrakcje. W poprzednim roku, między innymi dzięki wsparciu mieszkańców, dzieci z placówki mogły wyjechać do tropikalnych basenów Bińkowski Resort w Kielcach.

Piękna tradycja, którą od lat pielęgnuje Artur Krawiec

Jak podkreśla Artur Krawiec z grupy tgm Motoriders, główny organizator wydarzenia i serce całej akcji, Moto Mikołaje to coś znacznie więcej niż parada:

– Robimy to z myślą o dzieciach. Od lat niezmiennie chodzi o ich uśmiech, o chwilę radości i o to, żeby każde dziecko – czy na ulicy, czy w szpitalu – poczuło prawdziwą magię świąt. To tradycja, którą chcemy pielęgnować i przekazywać dalej. Zapraszamy wszystkie dzieciaki z rodzicami – przyjdźcie, bądźcie z nami, bawcie się razem z nami!

Artur, znany z ogromnego zaangażowania i determinacji, co roku gromadzi wokół siebie dziesiątki ludzi dobrej woli: motocyklistów, wolontariuszy, sponsorów i mieszkańców, którzy wspierają akcję. Dzięki temu Moto Mikołaje stały się jednym z najbardziej oczekiwanych grudniowych wydarzeń w mieście.

Organizator

Wydarzenie organizuje Banda Św. Mikołaja tgm Motoriders wraz z licznymi partnerami – lokalnymi firmami i instytucjami wspierającymi inicjatywę, których logotypy widoczne są na oficjalnym plakacie wydarzenia.

Poniżej: galeria zdjęć z poprzednich edycji Moto Mikołajów.