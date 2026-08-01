Most na Sanie w Ulanowie dłużej zamknięty

Zamknięcie ma związek z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 1060R na odcinku Ulanów - Rudnik. W najbliższych tygodniach wykonawca będzie prowadził kolejne etapy remontu mostu, w tym układanie nowej nawierzchni.

Przypomnijmy, że przeprawa została wyłączona z ruchu na początku lipca. Na czas prowadzonych prac kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów, co wiąże się z wydłużeniem czasu przejazdu.

Starostwo apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do obowiązującego oznakowania. Za utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją przeprasza wszystkich uczestników ruchu.