MOPS Stalowa Wola podsumowuje mijający rok

Jak ocenia pan mijający 2025 rok w działalności MOPS? Jakie działania lub projekty były dla Ośrodka najważniejsze?

- Rok 2025 był dla naszego Ośrodka okresem intensywnej pracy, rozwoju i realizacji wielu ważnych inicjatyw, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy. Podkreślić należy, że przy współpracy z Gminą Stalowa Wola realizowane były ważne społecznie i oczekiwane projekty związane z rozbudową Schroniska wraz z Ogrzewalnią, powstaniem Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego czy wreszcie mieszkań treningowych i wspomaganych. To przedsięwzięcia, które od lat były celami strategicznymi naszego miasta, a ich realizacja znacząco zwiększy dostępność usług wsparcia dla najbardziej potrzebujących grup. Ponadto, naszą uwagę poświęciliśmy również rozwijaniu i promowaniu różnorodnych działań i akcji społecznych takich jak Stalowowolska Paczka Pomocy.

W tym roku obchodziliśmy również 25-lecie działalności Klubu Trzeźwego Życia, co było okazją do podkreślenia roli profilaktyki i wsparcia dla osób z problemami uzależnień.

Ważnym wydarzeniem było także zwycięstwo naszego Ośrodka w konkursie „Lider Pomocy Społecznej 2025” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, który potwierdził wysoką jakość i innowacyjność naszych działań. Ponadto nasi pracownicy zostali również wyróżnieni w sposób indywidualny przez Wojewodę Podkarpacką Panią Teresę Kubas - Hul w trakcie Gali organizowanej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Pani Anna Proszowska w kategorii "Wyróżnienie indywidualne w zakresie kompleksowej pracy na rzecz osób i rodzin, prowadzących do osiągnięcia stabilności i samodzielności życiowej osoby/ rodziny objętej wsparciem" oraz Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej w skład którego wchodzą: Agnieszka Chruściel, Ewelina Małek i Kinga Podgórska w kategorii "wyróżnienia zespołowe w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań mających na celu likwidację barier społecznych rozszerzających ofertę usług”.

Uważam, że rok 2025 był dla nas czasem nie tylko realizacji projektów, ale także refleksji nad dalszym rozwojem i dostosowywaniem działań do dynamicznie zmieniających się potrzeb mieszkańców. Co bardzo cieszy i motywuje do dalszego działania to dobra współpraca z Panem Prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym oraz Zastępcą Prezydenta Panią Moniką Pachacz - Świderską oraz Radą Miejską w Stalowej Woli a szczególnie Komisją Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, na czele której stoi Pan Aleksander Kapuściński.

Czy w minionym roku zauważyli Państwo zmiany w potrzebach mieszkańców korzystających z pomocy społecznej? Jakie obszary wsparcia były najczęściej zgłaszane?

- Tak, obserwujemy wyraźne zmiany w strukturze i charakterze potrzeb mieszkańców. Wzrosło zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie usług opiekuńczych, co jest związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz wzrostem liczby osób z niepełnosprawnościami. Zauważyliśmy również znaczny wzrost liczby młodych osób bezdomnych, często z problemami nadużywania środków psychoaktywnych, takich jak dopalacze, alkohol, narkotyki, co wymaga od nas dostosowania oferty wsparcia i działań prewencyjnych. Ponadto, coraz częściej zgłaszane są potrzeby rodzin wieloproblemowych, zmagających się z różnorodnymi zaburzeniami, w tym trudnościami wychowawczymi, zdrowotnymi, finansowymi i społecznymi. Problemy te wpływają na funkcjonowanie rodzin i motywują nas do rozwijania kompleksowych, interdyscyplinarnych form pomocy.

Ważne jest również, że wzrasta świadomość społeczna na temat przemocy domowej oraz konieczności jej przeciwdziałania. W odpowiedzi na te potrzeby wprowadziliśmy działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do młodzieży, rodziców i społeczności lokalnej.

Jakie inicjatywy lub programy społeczne cieszyły się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców?

- Największym zainteresowaniem cieszyły się programy rządowe, takie jak Opieka wytchnieniowa w formie dziennej i całodobowej, Korpus Wsparcia Seniorów oraz programy opiekuńcze, które odpowiadają na rosnące potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Szczególnie dużą popularnością cieszą się także nowoczesne formy wsparcia, np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze połączone z teleopieką za pomocą opaski bezpieczeństwa.

Niemałą popularnością cieszyły się programy i inicjatywy, które bezpośrednio angażowały społeczność lokalną i odpowiadały na jej potrzeby.

Do nich należą:

- Program „Wspieranie JST w przeciwdziałaniu przemocy domowej”, obejmujący warsztaty, kampanie edukacyjne i działania profilaktyczne. Szczególnie popularne były warsztaty dla młodzieży i grup wsparcia dla kobiet.

- Projekt „Siła jest w równości, mądrość w różnorodności”, który skupiał się na przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć i promowaniu równości. Spotkanie pod hasłem „Równość zaczyna się od słów” oraz wydanie informatora „Buduj równość, zatrzymaj przemoc” cieszyły się dużym zainteresowaniem.

- Działania związane z obchodami Dnia Seniora, w tym organizacja Dnia Seniora, szeroka akcja informacyjna „Stalowa Jesień Życia” oraz usługi wspierające osoby starsze, w tym taxi, porady podologiczne, usługi porządkowe i drobne naprawy.

- Inicjatywy świąteczne, takie jak Śniadanie Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne oraz akcja społeczna Stalowowolska Paczka Pomocy, które integrowały społeczność i wspierały najbardziej potrzebujących.

- Liczne działania i projekty zrealizowane przez organizatorów społeczności lokalnej (OSL) na rewitalizowanych terenach w naszym mieście (Fabryczne, OZET).

- Promocja i organizacja wolontariatu wraz ze zorganizowaniem Gali Wolontariatu we współpracy ze Stowarzyszeniem SPECTRUM.

Z jakimi największymi wyzwaniami mierzył się MOPS w 2025 roku i w jaki sposób udało się im sprostać?

- Największymi wyzwaniami były:

Duża liczba osób starszych i samotnych, zwłaszcza z powodu braku rodziny lub kontaktu z nią, co wymagało rozbudowy usług opiekuńczych i wsparcia społecznego.

- Nagły wzrost liczby osób kierowanych do DPS i innych form opieki, będących często w stanie krytycznym zdrowotnie, co wymagało szybkiego reagowania. W tym aspekcie niezwykle ważna była współpraca z różnymi instytucjami a szczególnie Prokuraturą, Sądem Rejonowym w Stalowej Woli czy Centrum Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli.

- Znaczny wzrost liczby młodych bezdomnych z problemami uzależnień, co wymusiło zwiększenie dostępności pomocy interwencyjnej i opracowanie specjalistycznych programów wsparcia. Ponadto z uwagi na brak schroniska na terenie naszego miasta w imieniu Gminy Stalowa Wola zawarliśmy umowy na świadczenie tej formy wsparcia w placówkach znajdujących się poza Stalową Wolą.

- Problemy rodzin wieloproblemowych, wymagające rozwoju specjalistycznego wsparcia rodziny m.in. - stosowania wszystkich trzech metod pracy socjalnej, czyli indywidualnej, grupowej oraz organizowania społeczności lokalnej, realizacji usług asystentów rodzin, rozwój poradnictwa specjalistycznego, realizacja projektów socjalnych, współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ponadto duży nacisk kładliśmy na profesjonalizację kadr nie tylko wśród pracowników socjalnych czy asystentów rodziny w Dziale Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej, ale również wychowawców Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy „Tęcza” i jej Filii.

Sposobami radzenia sobie z tymi problemami w dłuższej perspektywie czasu jest powstanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, Schroniska koedukacyjnego oraz mieszkań treningowych i wspomaganych. Oraz realizacja szerokiego zakresu programów specjalistycznych, rozwijanie usług wspierających rodzinę oraz intensyfikacja działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Z jakimi planami, priorytetami lub nowymi projektami wchodzi Ośrodek w 2026 rok?

- Na rok 2026 planujemy kontynuację i rozwój kluczowych inicjatyw, takich jak:

- Rozpoczęcie remontu budynku przy ul. Energetyków na potrzeby Domu Sąsiedzkiego, który ma służyć mieszkańcom osiedla Energetyków i zwiększyć dostępność usług społecznych, integracyjnych i edukacyjnych.

- Otwarcie Schroniska koedukacyjnego dla osób bezdomnych wraz z Ogrzewalnią, co będzie kluczowe w walce z kryzysem bezdomności, szczególnie zimą.

- Otwarcie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, które oprócz działalności całodobowej będzie również realizowało usługi w formule dziennej dla osób z niepełnosprawnościami.

- Realizacja projektu „Wygrana przyszłość”, obejmującego kompleksowe wsparcie rodzin w kryzysie i z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, z naciskiem na wzmacnianie kompetencji rodzin, świadczenie usług asystenta rodziny, terapię psychologiczną i działania profilaktyczne.

- Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, które będą służyły przygotowaniu do samodzielnego życia.

- Rozwój usług opiekuńczych, takich jak teleopieka, asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, oraz wsparcie dla rodzin wieloproblemowych poprzez specjalistyczne działania i poradnictwo.

- Kontynuacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym rozwijanie kampanii społecznych, warsztatów i materiałów edukacyjnych.

- Dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi i służbami społecznymi w celu lepszego dostosowania oferty wsparcia do potrzeb mieszkańców.

Podsumowując, rok 2025 był dla nas rokiem pełnym wyzwań i sukcesów, które motywują nas do dalszej pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju oferty pomocy społecznej w naszej gminie na rok 2026 oraz kolejne lata.