Monitoring zdradził 14-latków. Zniszczyli plac zabaw w Stalowej Woli

Napisy na „zamku”

Do stalowowolskiej policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące zniszczenia elementów placu zabaw przy ul. Popiełuszki. Na wielofunkcyjnym zestawie zabawowym, przypominającym zamek, pojawiły się napisy wykonane mazakami i farbą w sprayu.

Wraz ze zgłoszeniem przekazano funkcjonariuszom zapis z kamer monitoringu. Nagranie okazało się kluczowe w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zniszczenia.

Sprawcami okazali się dwaj 14-latkowie

Sprawą zajęli się policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Na podstawie zarejestrowanego wizerunku zidentyfikowali dwóch chłopców. Obaj mają po 14 lat.

Materiały dotyczące zdarzenia zostały już przekazane do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. To sąd zdecyduje, jakie środki wychowawcze zostaną zastosowane wobec nastolatków.

Nieletni również ponoszą konsekwencje

Policja przypomina, że osoby nieletnie dopuszczające się czynów karalnych lub wykazujące przejawy demoralizacji nie pozostają bezkarne. Zasady postępowania w takich przypadkach określa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Sąd rodzinny może zastosować wobec młodej osoby różne środki wychowawcze, dostosowane do okoliczności zdarzenia oraz jej sytuacji. Odpowiedzialność nieletniego nie wyklucza również odpowiedzialności jego rodziców, między innymi za wyrządzoną szkodę.