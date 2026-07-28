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Stalowa Wola 28 lipca 2026

Monika Pachacz-Świderska w Wojewódzkim Zespole Koordynacji

Zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska została powołana do Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. polityki umiejętności w województwie podkarpackim. To nowy organ doradczo-opiniodawczy Zarządu Województwa Podkarpackiego, który będzie zajmował się m.in. rozwojem edukacji, szkolnictwa zawodowego i dostosowaniem kształcenia do potrzeb rynku pracy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie z udziałem marszałka Władysława Ortyla oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządów, uczelni, instytucji rynku pracy i organizacji pracodawców.

- To dla mnie ogromny zaszczyt i jednocześnie wielka odpowiedzialność. Traktuję to powołanie jako wyraz zaufania, ale także możliwość wniesienia doświadczeń naszego miasta do działań o znaczeniu regionalnym oraz czerpania z najlepszych praktyk wypracowanych przez ekspertów z całego Podkarpacia. Wierzę, że wspólnie stworzymy rozwiązania, które przełożą się na jeszcze lepsze przygotowanie młodych ludzi i dorosłych do wyzwań współczesnej gospodarki - mówi Monika Pachacz-Świderska.

Wojewódzki Zespół Koordynacji powstał na podstawie ustawy z 27 lutego 2026 roku. Jego kadencja potrwa do 2031 roku. Zadaniem zespołu będzie przygotowywanie rekomendacji dotyczących rozwoju kompetencji mieszkańców, opiniowanie kierunków kształcenia oraz wspieranie idei uczenia się przez całe życie.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia wybrano władze zespołu i przyjęto harmonogram prac. Pierwsze rekomendacje dla Zarządu Województwa Podkarpackiego mają być gotowe do końca listopada.

fot. Sebastian Stankiewicz/ Biuro Prasowe UMWP 

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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