Monika Kłosowska przejęła dowodzenie w Katolickim Klubie Lekkoatletycznym Stal Stalowa Wola

Monika Kłosowska, nowa prezes klubu, to postać doskonale znana w środowisku lekkoatletycznym Stalowej Woli. Przez ostatnie 4 lata była wiceprezesem Stali ds. sportowych, a wcześniej jedną z najzdolniejszych biegaczek średniodystansowych swojego pokolenia. Pod okiem trenera Stanisława Anioła i w barwach Victorii Stalowa Wola - poprzedniczki Stali - zdobywała medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej. Jej kariera została przedwcześnie przerwana przez poważną kontuzję.

Po zakończeniu studiów wróciła do rodzinnego miasta i do klubu, z którego – jak sama mówi – „wybiegła w świat”. Zajęła się szkoleniem najmłodszych zawodników, skautingiem oraz zarządzaniem jako wiceprezes ds. sportowych. Jej wychowankowie bardzo szybko zaczęli odnosić pierwsze sukcesy, umacniając pozycję klubu w rywalizacji młodzieżowej.

Monice Kłosowskiej pomagać będą w zarządzaniu lekkoatletyczną Stalą: Mirosław Barszcz i Piotr Anioł, którzy zostali wybrani wiceprezesami klubu oraz Marek Pakuła (skarbnik) i Jacek Łyp (sekretarz).

Komisję Rewizyjna tworzą: Paweł Drapała (przewodniczący), Stanisław Łańcucki (wiceprzewodniczący), Krzysztof Momot (sekretarz).