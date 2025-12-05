Miesięcznik
Monika Kłosowska – świetna zawodniczka, ceniona trenerka i organizatorka pracy sportowej. Teraz poprowadzi Stal w dobrym kierunku jako prezes klubu (fot. Mariusz Biel)
Stalowa Wola 5 grudnia 2025

Monika Kłosowska przejęła dowodzenie w Katolickim Klubie Lekkoatletycznym Stal Stalowa Wola

4 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Jego uczestnicy wybrali nowy zarząd, który następnie ukonstytuował się i wyłonił ze swojego grona prezesa. W tym przypadku… prezeskę, bo stery w klubie na lata 2026-29 przejęła po Pawle Drapale, który nie kandydował w tym roku do zarządu, został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Monika Kłosowska, nowa prezes klubu, to postać doskonale znana w środowisku lekkoatletycznym Stalowej Woli. Przez ostatnie 4 lata była wiceprezesem Stali ds. sportowych, a wcześniej jedną z najzdolniejszych biegaczek średniodystansowych swojego pokolenia. Pod okiem trenera Stanisława Anioła i w barwach Victorii Stalowa Wola - poprzedniczki Stali - zdobywała medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej. Jej kariera została przedwcześnie przerwana przez poważną kontuzję.

Po zakończeniu studiów wróciła do rodzinnego miasta i do klubu, z którego – jak sama mówi – „wybiegła w świat”. Zajęła się szkoleniem najmłodszych zawodników, skautingiem oraz zarządzaniem jako wiceprezes ds. sportowych. Jej wychowankowie bardzo szybko zaczęli odnosić pierwsze sukcesy, umacniając pozycję klubu w rywalizacji młodzieżowej.

Monice Kłosowskiej pomagać będą w zarządzaniu lekkoatletyczną Stalą: Mirosław Barszcz i Piotr Anioł, którzy zostali wybrani wiceprezesami klubu oraz Marek Pakuła (skarbnik) i Jacek Łyp (sekretarz).

Komisję Rewizyjna tworzą: Paweł Drapała (przewodniczący), Stanisław Łańcucki (wiceprzewodniczący), Krzysztof Momot (sekretarz).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

