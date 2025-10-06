„Moją życiową pasją jest neurochirurgia” – dr Jakub Litak o pracy, wyzwaniach i nadziei dla pacjentów

„Pacjentowi trzeba dać nadzieję, ale też powiedzieć prawdę”

– Rozmowy z pacjentami to często najtrudniejsza część pracy. Trzeba być szczerym, ale jednocześnie umieć dawać nadzieję – taką prawdziwą, opartą na doświadczeniu i możliwościach medycyny – mówi dr Litak.

Przyznaje, że każdy przypadek to osobna historia, a operacje neurochirurgiczne często balansują na granicy ludzkich możliwości. – Nie da się wykonywać tego zawodu bez empatii. Pacjent musi czuć, że po drugiej stronie jest człowiek, nie tylko chirurg z narzędziem w ręku – dodaje.

Sukcesy mimo beznadziejnych rokowań

Dr Jakub Litak wspomina przypadki, które inni lekarze uznali za beznadziejne, a które w Stalowej Woli zakończyły się sukcesem.

– Młody człowiek, który miał już nigdy nie chodzić, po pół roku rehabilitacji przyszedł na własnych nogach i powiedział: „Dał mi pan drugie życie”. To są momenty, które przypominają, dlaczego warto robić to, co się robi – opowiada neurochirurg.

Nowoczesne metody i sprzęt na światowym poziomie

W stalowowolskim szpitalu wykonano już ponad 200 operacji endoskopowych kręgosłupa, a oddział dysponuje nowoczesną neuronawigacją oraz sprzętem, który – jak mówi dr Litak – „nie ustępuje wyposażeniu renomowanych klinik w Europie czy USA”.

Zespół planuje kolejne kroki w rozwoju – wśród nich zabiegi głębokiej stymulacji mózgu (DBS) u pacjentów z chorobą Parkinsona oraz operacje robotyczne.

Neurochirurgia w Stalowej Woli rozwija się dynamicznie

Od 2022 roku w stalowowolskim pododdziale neurochirurgii wykonywanych jest około 750 operacji rocznie, a w perspektywie trzech lat liczba ta może wzrosnąć nawet do 3500 pacjentów, którym uda się pomóc.

– To ogromny postęp i dowód, że Stalowa Wola staje się coraz ważniejszym ośrodkiem neurochirurgicznym na mapie Polski wschodniej – podkreśla lekarz.

Od nauki u mistrzów do własnej drogi

W rozmowie z Sztafetą dr Litak wraca także do początków swojej kariery, nauki u najlepszych specjalistów w kraju i za granicą oraz do codziennych wyzwań pracy „pod presją” – wielogodzinnych, wymagających maksymalnego skupienia operacji, w których liczy się każdy milimetr.

📖 Cały wywiad z dr. Jakubem Litakiem przeczytacie w majowym wydaniu miesięcznika „Sztafeta” – dostępnym również online: kup online