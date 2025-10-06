Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Podróż poślubna
0.0 / 5
6 października 2025

„Moją życiową pasją jest neurochirurgia” – dr Jakub Litak o pracy, wyzwaniach i nadziei dla pacjentów

Precyzja, odpowiedzialność, empatia i ogromna pokora wobec życia – to, zdaniem dr. Jakuba Litaka, kierującego Pododdziałem Neurochirurgii w stalowowolskim szpitalu, najważniejsze cechy dobrego neurochirurga. W rozmowie ze Sztafetą lekarz opowiada o przypadkach, które zakończyły się sukcesem mimo dramatycznych rokowań, o rozwoju stalowowolskiej neurochirurgii i o tym, dlaczego – jak sam mówi – „to zawód, który uczy wdzięczności”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

„Pacjentowi trzeba dać nadzieję, ale też powiedzieć prawdę”

– Rozmowy z pacjentami to często najtrudniejsza część pracy. Trzeba być szczerym, ale jednocześnie umieć dawać nadzieję – taką prawdziwą, opartą na doświadczeniu i możliwościach medycyny – mówi dr Litak.

Przyznaje, że każdy przypadek to osobna historia, a operacje neurochirurgiczne często balansują na granicy ludzkich możliwości. – Nie da się wykonywać tego zawodu bez empatii. Pacjent musi czuć, że po drugiej stronie jest człowiek, nie tylko chirurg z narzędziem w ręku – dodaje.

Sukcesy mimo beznadziejnych rokowań

Dr Jakub Litak wspomina przypadki, które inni lekarze uznali za beznadziejne, a które w Stalowej Woli zakończyły się sukcesem.
– Młody człowiek, który miał już nigdy nie chodzić, po pół roku rehabilitacji przyszedł na własnych nogach i powiedział: „Dał mi pan drugie życie”. To są momenty, które przypominają, dlaczego warto robić to, co się robi – opowiada neurochirurg.

Nowoczesne metody i sprzęt na światowym poziomie

W stalowowolskim szpitalu wykonano już ponad 200 operacji endoskopowych kręgosłupa, a oddział dysponuje nowoczesną neuronawigacją oraz sprzętem, który – jak mówi dr Litak – nie ustępuje wyposażeniu renomowanych klinik w Europie czy USA.

Zespół planuje kolejne kroki w rozwoju – wśród nich zabiegi głębokiej stymulacji mózgu (DBS) u pacjentów z chorobą Parkinsona oraz operacje robotyczne.

Neurochirurgia w Stalowej Woli rozwija się dynamicznie

Od 2022 roku w stalowowolskim pododdziale neurochirurgii wykonywanych jest około 750 operacji rocznie, a w perspektywie trzech lat liczba ta może wzrosnąć nawet do 3500 pacjentów, którym uda się pomóc.
– To ogromny postęp i dowód, że Stalowa Wola staje się coraz ważniejszym ośrodkiem neurochirurgicznym na mapie Polski wschodniej – podkreśla lekarz.

Od nauki u mistrzów do własnej drogi

W rozmowie z Sztafetą dr Litak wraca także do początków swojej kariery, nauki u najlepszych specjalistów w kraju i za granicą oraz do codziennych wyzwań pracy „pod presją” – wielogodzinnych, wymagających maksymalnego skupienia operacji, w których liczy się każdy milimetr.

📖 Cały wywiad z dr. Jakubem Litakiem przeczytacie w majowym wydaniu miesięcznika „Sztafeta” – dostępnym również online: kup online

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Zdrowie:

zobacz wszystkie
Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Stalowa Wola
Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET. Druga edycja wydarzenia w Stalowej Woli już 12 października
Stalowa Wola
RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET. Druga edycja wydarzenia w Stalowej Woli już 12 października
Prohibicja nocą? Teraz głos mają mieszkańcy Stalowej Woli
Stalowa Wola
Prohibicja nocą? Teraz głos mają mieszkańcy Stalowej Woli
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Stalowa Wola
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Różowy październik na Podkarpaciu
Różowy październik na Podkarpaciu
Koordynator w przychodniach POZ z gwarancją finansowania. Od października nowe zasady
Koordynator w przychodniach POZ z gwarancją finansowania. Od października nowe zasady
Twórz z nami!
Twórz z nami!
Edukacja zdrowotna. Dlaczego warto się przyjrzeć, zanim powiesz nie?
Stalowa Wola
Edukacja zdrowotna. Dlaczego warto się przyjrzeć, zanim powiesz nie?
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu