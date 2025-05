Zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli w dwóch etapach wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacją gazową, zewnętrzną instalacją gazową, elektryczną i kanalizacją sanitarną, budową oświetlenia terenu, budową przyłącza do sieci wodociągowej oraz miejsc postojowych. Po rozbudowie i przebudowie powierzchnia budynku poszerzy się do 1421,7 m kw. na dwóch kondygnacjach.

Budowa została podzielona na 2 etapy, aby mieszkańcom schroniska umożliwić ciągłość korzystania z obiektu podlegającego przebudowie.

Przyłącza sanitarne wykonano w ok. 65 proc. Budynek wznoszony w etapie I tj. całkowicie nowa część obiektu przyległa od strony wschodniej do istniejącego budynku schroniska: fundamenty, stropy, schody, elementy żelbetowe, dach i pokrycie zostały wykonane, prace murarskie wykonano w ok. 98 proc., prace tynkarskie wykonano w ok. 90 proc., podkłady cementowe pod posadzki wraz z izolacją – na parterze wykonano w ok. 80 proc., na poddaszu w ok. 98 proc., wykonano instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne na parterze. Na parterze trwa układanie płytek na ścianach, podłogach oraz szpachlowanie, na piętrze trwają roboty elektryczne oraz roboty branży sanitarnej, wykonano ok. 80 proc., zamontowano stolarkę okienną PCV, wykonano hydroizolację oraz izolację termiczną ścian fundamentowych, wykonano ocieplenie ściany wschodniej styropianem wraz z tynkami zewnętrznymi.



- Budynek wznoszony w etapie II . Część przyległa do istniejącego schroniska do strony północnej została wykonana w stanie surowym otwartym bez dachu. Rozpoczęcie przebudowy samego budynku istniejącego schroniska planowana jest po przeprowadzce mieszkańców do części obiektu wznoszonego w etapie I - informuje stalowowolski magistrat.

Prace pozostałe to m. in. zagospodarowanie przyległego terenu wraz z utwardzeniem, przyłącz gazowy, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej; budynek etap I - ocieplenie pozostałych ścian budynku, dokończenie instalacji wod.-kan. oraz CO na piętrze, montaż windy, podkłady cementowe pod posadzki na piętrze, kompletne prace wykończeniowe na piętrze oraz ok. 70 proc. prac wykończeniowych na parterze; montaż fasady aluminiowej od strony południowej, montaż stolarki drzwiowej. Budynek etap II - kompletna przebudowa istniejącego budynku schroniska.