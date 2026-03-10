Miesięcznik
Stalowa Wola 10 marca 2026

Modernizacja Placu Piłsudskiego przyspiesza. Widać kolejne efekty prac

Prace przy przebudowie Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli są coraz bardziej widoczne. W ostatnim czasie wykonawca zakończył montaż nowych lamp oraz urządzeń zabawowych. Wraz z nadejściem cieplejszych dni i rozmarznięciem gruntu wznowiono również nasadzenia zieleni.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na placu trwają obecnie kolejne etapy robót. Rozpoczęło się układanie kostki na chodnikach, a na miejsce dotarła już pierwsza dostawa granitowych elementów nawierzchni. Obecnie wykonywana jest podbudowa pod ich montaż. Powstają także fundamenty pod ławki i kosze na śmieci, które w najbliższym czasie pojawią się na terenie placu.

Jak zapowiada wykonawca, za około dwa tygodnie planowane jest wylewanie asfaltu na ścieżkach rowerowych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a nawet nieco szybciej niż zakładano. Jeśli tempo robót się utrzyma, zakończenie inwestycji planowane jest za kilka miesięcy.

Duża przebudowa centrum miasta

Modernizacja Placu Piłsudskiego to jedna z większych inwestycji realizowanych obecnie w centrum Stalowej Woli. Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich dla Polski Wschodniej.

Realizację powierzono konsorcjum firm ze Staszowa, które zaproponowało wykonanie prac za 27 985 815,44 zł.

Fontanna, więcej zieleni i nowe miejsce rekreacji

Zakres inwestycji jest szeroki i obejmuje m.in. budowę fontanny multimedialnej, która zastąpi dotychczasową fontannę przeznaczoną do rozbiórki. Plac ma zyskać również większą powierzchnię biologicznie czynną, a więc więcej zieleni w miejscu dotychczasowych utwardzonych nawierzchni.

Projekt przewiduje także przebudowę samego placu oraz fragmentu ul. 1 Sierpnia, modernizację chodników i ścieżek, a także przebudowę oraz rozbudowę parkingu wraz z wymianą jego nawierzchni.

Nowa przestrzeń dla mieszkańców

Po zakończeniu inwestycji plac ma stać się bardziej funkcjonalnym miejscem spotkań i wypoczynku. Pojawią się tam liczne elementy małej architektury, w tym ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody, stojaki dla rowerów oraz wiata rowerowa.

W planach są także stoliki szachowe z krzesłami, plac zabaw dla dzieci oraz siedziska terenowe w formie amfiteatru, które mają umożliwić organizację wydarzeń plenerowych.

Po zakończeniu prac Plac Piłsudskiego ma stać się jednym z głównych miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców Stalowej Woli.

