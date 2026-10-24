Modelarze Aeroklubu Stalowowolskiego zdominowali Puchar Pola Kultury i mistrzostwa Aeroklubu Podhalańskiego

W „Pucharze Pola Kultury” w Niepołomicach w kategorii F3L - kategoria modeli szybowców termicznych, w których rozpiętość skrzydeł wynosi maksymalnie 2 metry, które w odróżnieniu od F3K są zazwyczaj wynoszone na wysokość za pomocą holu, a nie wyrzucane z ręki - startowało 20 zawodników. Rozegrano 10 rund. W kategorii Open całe podium zajęli zawodnicy Aeroklubu Stalowowolskiego. Na najwyższym stopniu stanął Mariusz Jaroszak, miejsce drugie zajął Wojciech Drzymała, a trzecie Karol Kopeć.

W kategorii Juniorów do lat 18 trzecie miejsce zdobył najmłodszy zawodnik w tych zawodach, Franciszek Drzymała z Aeroklubu Stalowowolskiego. Franek ma… 5! To nie pierwszy medal Franka w zawodach ogólnopolskich. Trzy tygodnie wcześniej zajął trzecie miejsce w Ogólnopolskich Zawodów Modeli Termicznych F3L „RC Pany Cup” rozgrywane na lotnisku w Turbi.

Modele szybowców termicznych F3L rywalizowały także podczas IV Mistrzostw Aeroklubu Podhalańskiego W zawodach rozegrano planowanych 5 rund, a o końcowej kolejności na podium zadecydowała dodatkowa dogrywka. I tu także całe podium opanowali modeklarze A.Stalowowolskiego. Ponownie najlepszy okazał się Mariusz Jaroszak, drugie miejsce zajął Wojciech Drzymała, a trzecie Kamil Koszyczek. Tuż za podium uplasował się kolejny reprezentant Aeroklubu Stalowowolskiego — Karol Kopeć. Do rywalizacji przystąpiło 20 zawodników.