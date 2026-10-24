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Od lewej: Kamil Koszyczek, Mariusz Jaroszak, Wojciech Drzymała (fot. Krzysztof Gawłowski/Aeroklub Podhalański - facebook)
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Stalowa Wola Nisko Zaklików Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 24 października 2026

Modelarze Aeroklubu Stalowowolskiego zdominowali Puchar Pola Kultury i mistrzostwa Aeroklubu Podhalańskiego

W ubiegły weekend na lotnisku Aeroklubu Stalowowolskiego odbyły się Mistrzostwa Polski w Modelarstwie Lotniczym w klasie F3K. To konkurencja, w której zawodnicy rywalizują zdalnie sterowanymi modelami szybowców wyrzucanych z ręki. Gospodarze wykorzystali atut własnego lotniska. Wojciech Drzymała wywalczył tytuł wicemistrza Polski, a Piotr Żak zajął miejsce trzecie. To nie jedyny sukces naszych modelarzy w ostatnim czasie. Skutecznie rywalizowali również na zawodach w Niepołomicach i Łososinie Dolnej....

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W „Pucharze Pola Kultury” w Niepołomicach w kategorii F3L - kategoria modeli szybowców termicznych, w których rozpiętość skrzydeł wynosi maksymalnie 2 metry, które w odróżnieniu od F3K są zazwyczaj wynoszone na wysokość za pomocą holu, a nie wyrzucane z ręki - startowało 20 zawodników. Rozegrano 10 rund. W kategorii Open całe podium zajęli zawodnicy Aeroklubu Stalowowolskiego. Na najwyższym stopniu stanął Mariusz Jaroszak, miejsce drugie zajął Wojciech Drzymała, a trzecie Karol Kopeć.

W kategorii Juniorów do lat 18 trzecie miejsce zdobył najmłodszy zawodnik w tych zawodach, Franciszek Drzymała z Aeroklubu Stalowowolskiego. Franek ma… 5! To nie pierwszy medal Franka w zawodach ogólnopolskich. Trzy tygodnie wcześniej zajął trzecie miejsce w Ogólnopolskich Zawodów Modeli Termicznych F3L „RC Pany Cup” rozgrywane na lotnisku w Turbi.

Modele szybowców termicznych F3L rywalizowały także podczas IV Mistrzostw Aeroklubu Podhalańskiego W zawodach rozegrano planowanych 5 rund, a o końcowej kolejności na podium zadecydowała dodatkowa dogrywka. I tu także całe podium opanowali modeklarze A.Stalowowolskiego. Ponownie najlepszy okazał się Mariusz Jaroszak, drugie miejsce zajął Wojciech Drzymała, a trzecie Kamil Koszyczek. Tuż za podium uplasował się kolejny reprezentant Aeroklubu Stalowowolskiego — Karol Kopeć. Do rywalizacji przystąpiło 20 zawodników.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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