Moda z misją – Nadwiślański Fashion Week 2025 rusza z pełną mocą!

„Koszule z Sercem” – symboliczna esencja festiwalu

To jeden z najważniejszych projektów tegorocznej edycji – 15 koszul poddanych artystycznej metamorfozie staje się nie tylko dziełami sztuki, ale też emocjonalnymi manifestami społecznymi i ekologicznymi.

W projekcie udział biorą lokalni artyści, młodzież i edukatorzy. Koszule zostaną zaprezentowane podczas Sandomierz Fashion Street (3 sierpnia 2025), gdzie na wybiegu zobaczymy również kreacje z recyklingu, zjawiskową biżuterię i pokaz pełen emocji, światła i ruchu. Gospodynią wieczoru będzie Paulina Sykut-Jeżyna.

„Wyrzuć to z siebie” – konferencja nad Jeziorem Tarnobrzeskim

1 sierpnia 2025, Tarnobrzeg

To spotkanie w plenerze, którego celem jest rozmowa – o zdrowiu psychicznym, hajcie, chorobie nowotworowej i sile wspólnoty. Wystąpią specjaliści, młodzież, osoby po kryzysach – autentyczni i odważni. Konferencja pokaże, że moda, empatia i rozmowa mają wspólny mianownik: prawdę.

Sandomierz Fashion Street – kulminacja emocji i stylu

3 sierpnia 2025, Rynek Starego Miasta, Sandomierz

To wydarzenie to nie tylko pokaz – to spektakl. Zobaczymy:

25 projektantów z całej Polski

Biżuteria Vezzi - POKAZ MODY Kovalowe Metamorfozy z Tygodnikiem Sztafeta Aneta Larysa Knap. Nodzeński Maciej Monika Wójtowicz Marcelina Misztal Ewelina Dec Iza Michalczak Jakub Suchara Klaudia Klimas Anna Maria Zygmunt Zofia Haśnik Aleksandra Grela Anna Biel Dominika Kłyś - Malec Paulina Sitek Maciej Moskała Klaudia Chowaniec Barbara Tyszczuk Ewa Komenda Weronika Przyborek Donata Marczak Jane Asałran Justyna Wesołowska Inka Kotuk

Biżuteryjne premiery z regionu

„Koszule z Sercem” jako symbol troski o planetę

Scenografię tworzoną przez lokalnych artystów

Tego dnia nie zabraknie też wyjątkowego momentu – podsumowania projektu METAMORFOZY, który mogliście śledzić na łamach Sztafety.

Dla przypomnienia: projekt Metamorfozy, stworzony przez Wydawnictwo Sztafeta oraz wizjonerskie Siostry Kovalove, to niezwykła podróż przez przemianę, pewność siebie i magię stylu.

W tej przygodzie wzięło udział pięć wyjątkowych kobiet w różnym wieku – każda z nich pokazała, że metamorfoza to coś więcej niż zmiana wyglądu. To nowa energia i odwaga, by być sobą!

To wszystko w wyjątkowym klimacie Sandomierza, gdzie moda łączy się z historią, ruchem i emocją.

To wydarzenie łączy modę, sztukę i refleksję nad tym, kim jesteśmy jako wspólnota.

Tego samego dnia o godz. 16:00 w restauracji „Widnokrąg” odbędzie się debata „Kto dziś jest Lasowiakiem?” – o tożsamości, dziedzictwie i współczesnych formach pielęgnowania tradycji. W spotkaniu udział wezmą m.in. Karolina Sulej, Aneta Adamska, dr Patrycja Laskowska - Chyła Michał Zaczyński i Marek Gruchota. Prowadząca: Renata Domka

8 sierpnia – Nowa Dęba: Strefa Slow Fashion

W Samorządowym Domu Kultury odbędzie się festiwal twórczego recyklingu:

Swap party (wymiana ubrań)

Warsztaty z maszynami i dodatkami

Porady stylistów, fryzjerów i projektantów

To przestrzeń dla każdego, kto chce zmienić coś w swojej szafie i... w sobie.

Galeria Przechodnia w trasie – sztuka wychodzi do ludzi

Z Warszawy do miejscowości powiatu tarnobrzeskiego – Galeria Przechodnia rusza w Polskę, by prezentować sztukę pod gołym niebem.

Start: Trześń, gmina Gorzyce

To kultura dostępna – bez barier, bez biletów, z bliskością i czułością.

Organizator: Fundacja Artystyczna Ga Mon

Za wydarzeniem stoi Justyna Wesołowska – wizjonerka, animatorka kultury, która udowadnia, że moda może być językiem zmiany, sztuki i wspólnoty. Reżyserią pokazów zajmuje się Justyna Kuchta, a lokalne zespoły stylistów i artystów współtworzą wyjątkową jakość całego Fashion Weeku.

Dlaczego warto tam być?

Bo Nadwiślański Fashion Week 2025 to coś więcej niż impreza modowa. To spotkanie ludzi z wartościami, sztuką i odwagą mówienia prawdy. To wydarzenie, które łączy pokolenia, społeczności i marzenia.

Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa wola, Gorzyce, Nowa Dęba i okolice – tu bije nowe serce polskiej mody.