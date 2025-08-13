13 sierpnia 2025

Moda, tradycja i przygoda! Rusza cykl wydarzeń „Moda na Wisłę i San”

Przygotujcie się na weekend pełen wrażeń! Już 6 września w Tarnobrzegu, a 7 września w Dynowie i Krasiczynie startuje wyjątkowy projekt „Moda na Wisłę i San”. realizowany na obszarze Krainy Turystycznej Dolina Sanu i Wisły. Projekt obejmie m.in. Stalową Wolę, Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Krasiczyn i Dynów, łącząc tradycję flisacką z modą, muzyką i sportami wodnymi.