Moda, tradycja i przygoda! Rusza cykl wydarzeń „Moda na Wisłę i San”

Na co możecie liczyć? Program jest naprawdę bogaty!
- Widowiskowe spływy flisackie – okazja, by poczuć ducha dawnych tradycji.
- Rajd rowerowy – idealny dla miłośników aktywnego wypoczynku.
- Koncert zespołu Tołhaje
- Pokazy mody – zobaczycie stroje inspirowane wodą i historią regionu, przygotowane m.in. przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli
- Stoiska lokalnych rękodzielników – idealne miejsce, by znaleźć unikatowe pamiątki i spróbować regionalnych smakołyków
Projekt ma na celu promowanie dziedzictwa kulturowego, turystyki i naturalnego potencjału Podkarpacia. Projekt wspierają m.in. Miasto Tarnobrzeg, Gmina Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski, Fundacja Pro Arte Et Historia i Water Team Maciej Nabożny.
