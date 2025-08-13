Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
13 sierpnia 2025

Moda, tradycja i przygoda! Rusza cykl wydarzeń „Moda na Wisłę i San”

Przygotujcie się na weekend pełen wrażeń! Już 6 września w Tarnobrzegu, a 7 września w Dynowie i Krasiczynie startuje wyjątkowy projekt „Moda na Wisłę i San”. realizowany na obszarze Krainy Turystycznej Dolina Sanu i Wisły. Projekt obejmie m.in. Stalową Wolę, Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Krasiczyn i Dynów, łącząc tradycję flisacką z modą, muzyką i sportami wodnymi.

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Na co możecie liczyć? Program jest naprawdę bogaty!

  • Widowiskowe spływy flisackie – okazja, by poczuć ducha dawnych tradycji.
  • Rajd rowerowy – idealny dla miłośników aktywnego wypoczynku.
  • Koncert zespołu Tołhaje
  • Pokazy mody – zobaczycie stroje inspirowane wodą i historią regionu, przygotowane m.in. przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli
  • Stoiska lokalnych rękodzielników – idealne miejsce, by znaleźć unikatowe pamiątki i spróbować regionalnych smakołyków

Projekt ma na celu promowanie dziedzictwa kulturowego, turystyki i naturalnego potencjału Podkarpacia. Projekt wspierają m.in. Miasto Tarnobrzeg, Gmina Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski, Fundacja Pro Arte Et Historia i Water Team Maciej Nabożny.

