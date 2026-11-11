Moda, sztuka i elegancja międzywojnia w Muzeum COP

Była to druga odsłona wydarzenia, które już podczas pierwszej edycji, zorganizowanej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, spotkało się z zainteresowaniem odbiorców. Tym razem festiwal zagościł w Muzeum COP, gdzie ponownie udowodnił, że art déco to nie tylko styl sprzed niemal stu lat, ale estetyka, która wciąż inspiruje i zachwyca.

Program wydarzenia był bardzo różnorodny. Organizatorzy zadbali o to, by na art déco spojrzeć z wielu stron – przez historię sztuki, architekturę, malarstwo, literaturę, modę i codzienne życie ludzi dwudziestolecia międzywojennego.

Świat art déco z różnych perspektyw

Festiwal rozpoczął się od cyklu prelekcji, które pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć fenomen tego niezwykłego stylu. O jego europejskich korzeniach i charakterystycznej estetyce opowiedziała Sylwia Pęcak, historyczka sztuki i edukatorka. Dr Tomasz Mościcki przybliżył słuchaczom wizję idealnego miasta II Rzeczypospolitej oraz związki między plastyką teatralną a architekturą Stalowej Woli.

Nie zabrakło również spojrzenia na malarstwo i wnętrza, o czym mówiła Anna Grzybowska, a także na literaturę, którą w kontekście art déco przedstawiła Jadwiga Surowiak.

Szczególnie bliski lokalnej publiczności był temat przedwojennej mody. Prelekcję zatytułowaną „W świecie przedwojennej elegancji – moda II RP” wygłosiła Joanna Rybak – edukatorka i przewodniczka miejska, a jednocześnie autorka artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika „Sztafeta”.

Jej wystąpienie było okazją do przeniesienia się w świat kobiecej elegancji, ówczesnych trendów, fasonów i obyczajów. Moda okresu międzywojennego to przecież nie tylko piękne suknie, kapelusze i dodatki. To także opowieść o zmieniającej się pozycji kobiet, ich aktywności, aspiracjach i coraz większej niezależności. Właśnie przez takie szczegóły można lepiej zrozumieć klimat tamtych lat.

Warto podkreślić, że obecność Joanny Rybak w gronie prelegentów była również miłym akcentem dla redakcji „Sztafety”. Na co dzień jej teksty pomagają czytelnikom odkrywać historię, kulturę i ciekawostki związane z naszym regionem, a podczas festiwalu mogła podzielić się swoją wiedzą także z uczestnikami tego wydarzenia.

Moda, która opowiada historię

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy autorskich kolekcji polskich projektantów. Były one doskonałym uzupełnieniem części wykładowej i pozwoliły zobaczyć, jak inspiracje stylem art déco można przenieść na współczesny grunt.

Swoje projekty zaprezentowali: Ewa Zbaraszewska, Nargiz Salwa, Alicja Gorczyńska, Magdalena Wilk-Dryło, Wioletta Podsiadlik oraz Bartek Czaja. Szczególnym akcentem była kolekcja Ewy Zbaraszewskiej – stalowowolskiej projektantki, inicjatorki Festiwalu Art Déco, której pomysł pozwolił stworzyć wydarzenie łączące pasję do mody, sztuki i historii.

Pokazy poprowadził Michał Zaczyński, dziennikarz, wykładowca i ekspert rynku mody. Dzięki temu całość miała nie tylko charakter prezentacji projektów, ale również opowieści o inspiracjach, twórcach i współczesnym rozumieniu elegancji.

Stalowa Wola i jej przedwojenne dziedzictwo

Nieprzypadkowo Festiwal Art Déco odbywa się właśnie w Stalowej Woli. Miasto, którego historia sięga okresu międzywojennego, ma w swojej architekturze wiele śladów estetyki tamtych czasów. To sprawia, że opowieść o art déco nabiera tutaj szczególnego znaczenia.

Festiwal był więc nie tylko spotkaniem z historią europejskiej sztuki i mody, ale również okazją do spojrzenia na własne miasto z nieco innej perspektywy. Często mijamy na co dzień budynki, detale architektoniczne czy elementy przestrzeni, nie zastanawiając się, jak wiele mówią o epoce, w której powstawały.

Tego rodzaju wydarzenia przypominają, że dziedzictwo międzywojnia jest wciąż obecne wokół nas. Wystarczy zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć mu uważniej.

Film o Tamarze Łempickiej przełożony

Pierwotnie festiwal miał być kontynuowany również w niedzielę, 8 listopada, w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, gdzie zaplanowano bezpłatną projekcję filmu dokumentalnego „Prawdziwa historia Tamary Łempickiej” w reżyserii Julie Rubio. Jednak w związku z ogłoszoną żałobą narodową organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu projekcji i przełożeniu jej na inny termin. O nowej dacie wydarzenia mają poinformować w późniejszym czasie.

Film miał przybliżyć życie i twórczość Tamary Łempickiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek kojarzonych ze stylem art déco. Miejmy nadzieję, że projekcja odbędzie się wkrótce i będzie kolejną okazją do spotkania z niezwykłym światem sztuki międzywojnia.