Stalowa Wola 12 września 2025

Moda na Wisłę i San w pokazie uczniów z „Budowlanki”

Woda – to hasło przewodnie kolekcji, którą przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Uczestniczyli oni w pokazie mody na dziedzińcu Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu, gdzie prezentowali (w większości na sobie) samodzielnie zaprojektowane stroje.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wydarzenie to było jednym z elementów projektu pod hasłem „Moda na Wisłę i San” realizowanego przez Fundację Artystyczną GA MON i Krainę Turystyczną Dolina Wisły i Sanu, którego partnerem był Powiat Stalowowolski.  

12 uczniów z ZS Nr 2, tj.: Oliwia Chara, Sawsan Chritam, Bartłomiej Czaja, Julia Grab, Maria Grzybowska, Anna Kral, Sylwia Mich, Julia Najs, Iwona Paterek, Natalia Powęska, Wiktoria Ruczinska, Natalia Szczuka zaprojektowało i wykonało 12 modeli odzieży. A tematem przewodnim była woda. Kolekcja ta powstała przy współpracy z Justyną Gamoń – Wesołowską –  Fundacja Artystyczna GA MON. Tego dnia na wybiegu prezentowane również były kolekcje innych  polskich projektantów mody, takich jak: Donata Marczak, Marcelina Miesztal, Wioletta Podsiadlik, Magdalena Wilk-Drył, Justyna Gamoń – Wesołowska.

Zdjęcia podczas pokazu wykonywali uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego Stalowej Woli.  

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

