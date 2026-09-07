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Stalowa Wola 7 września 2026

Mocne granie przed sezonem. Kadeci Stali zebrali cenne doświadczenie

W sobotę w hali Sport i Rekreacja w Stalowej Woli odbył się turniej koszykówki chłopców U15 o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stalowej Woli - Agaty Krzek. Zawody były doskonałą okazją do sportowej rywalizacji, sprawdzenia formy przed rozpoczynającym się sezonem ligowym oraz zdobycia cennego doświadczenia przez młodych koszykarzy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W turnieju udział wzięły cztery zespoły: UJK Kielce, Basket School Ropczyce, MUKS 1811 Unia Tarnów i Stal Stalowa Wola. Już od pierwszego spotkania kibice mogli oglądać dużo walki, zaangażowania i koszykówki stojącej na dobrym poziomie.
Stal rozpoczęła od zwycięstwa, pokonując drużynę z Kielc. W drugim meczu półfinałowym Unia Tarnów nie dała szans zespołowi z Ropczyc. W spotkaniu o trzecie miejsce Basket School pokonał UJK Kielce, natomiast w finałowym pojedynku Unia wygrała ze Stalą i została zwycięzcą turnieju.

– To był dla nas bardzo wartościowy turniej i dobre przetarcie przed sezonem ligowym. Każdy mecz pozwolił zawodnikom zebrać doświadczenie, sprawdzić się na tle mocnych rywali i zobaczyć, nad czym musimy jeszcze pracować. Rywalizacja z zespołami z Podkarpacia, Świętokrzyskiego i Małopolski dała nam odpowiedź, na jakim etapie przygotowań jesteśmy. Teraz najważniejsze, żeby wyciągnąć wnioski i przełożyć je na ligowe spotkania.
Chciałbym też podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego turnieju. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Agaty Krzek, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stalowej Woli, za objęcie wydarzenia patronatem i okazane wsparcie. Dziękuję również zawodnikom, trenerom, rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie turnieju - powiedział trener Stali Stalowa Wola Jacek Wojtanowicz.

Wyniki:
Półfinały
Stal Stalowa Wola-UJK Kielce 70:64.
Stal: Wojtanowicz 16, Skuciński 13, Małek 9, Malecki 8, Zając 8, Miś 6, Kasica 6 Olak 4.
Dla UJK Kielce najwięcej: Karbowniak 19, Majcher 12

Basket School Ropczyce - MUKS 1811 Unią Tarnów 18:87

Mecz o 3. miejsce
UJK Kielce - Basket School Ropczyce 57:45

Mecz o 1 miejsce
Stal Stalowa Wola - MUKS 1811 Unia Tarnów 85:53
Stal: Wojtanowicz 14, Zając 11, Skuciński 9, Kasica 4, Miś 4, Malecki 4, Małek 2, Olak 5, Czerwiński, Torba, Litowczuk.

Klasyfikacja końcowa: 1. MUKS 1811 Unia Tarnów, 2. Stal Stalowa Wola, 3. UJK Kielce, 4. Basket School Ropczyce

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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