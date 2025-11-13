Miesięcznik
Stalowa Wola 13 listopada 2025

„Moc Profilaktyki i Wsparcia” – o zdrowiu, empatii i sile wspólnoty

W środę, 6 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli odbyła się konferencja „Moc Profilaktyki i Wsparcia”, zorganizowana przez Fundację Szeptus. To wydarzenie połączyło specjalistów, praktyków i mieszkańców, stając się nie tylko spotkaniem edukacyjnym, ale przede wszystkim – przestrzenią pełną empatii, emocji i refleksji o zdrowiu oraz ludzkiej obecności.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Narodowego Funduszu Zdrowia, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Stalowej Woli, a jej głównym celem było promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz podkreślenie znaczenia wsparcia psychicznego i społecznego w procesie leczenia i opieki.

– Spotykamy się dziś, by zatrzymać się na chwilę w codziennym biegu i porozmawiać o tym, co najcenniejsze – o zdrowiu, o życiu i o sile, która płynie ze wspólnoty – mówiła Dorota Szymańska, prezes Fundacji Szeptus, otwierając wydarzenie.
– Wierzymy, że profilaktyka to nie tylko badania, ale też rozmowa, edukacja i wsparcie.

Profilaktyka i edukacja – pierwszy krok do zdrowia

Pierwszą część konferencji wypełniły prelekcje specjalistów.
O roli jelita grubego i profilaktyce raka mówił dr Tomasz Kiszka, gastroenterolog, który podkreślał znaczenie regularnych badań przesiewowych i zdrowego stylu życia.
Z kolei Rafał Śliż, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawił praktyczne aspekty programów profilaktycznych oraz zwrócił uwagę na problem dezinformacji zdrowotnej.

Rozmowa o życiu, które trwa mimo choroby

Jednym z najbardziej poruszających momentów konferencji był panel dyskusyjny „Rozmowa o życiu, które trwa mimo choroby”, w którym udział wzięli m.in.
dr Małgorzata Sigde-Męciar, Joanna Dyka, Joanna Fołta  - oraz bliscy pacjentów hospicjum domowego – Pani Ania i Pani Alicja.
Rozmowa dotyczyła codzienności opieki paliatywnej, emocji towarzyszących rodzinom i siły, jaka płynie z obecności drugiego człowieka.

– Hospicjum to nie miejsce, to ludzie. To rozmowa, dotyk, uśmiech i świadomość, że nie jest się samym – mówiła jedna z uczestniczek panelu.

Panel zakończyły oklaski, łzy wzruszenia i refleksja, że o chorobie i umieraniu można rozmawiać z czułością, bez lęku i tabu.

Edukacja w praktyce – spacer przez jelito i strefy zdrowia

Podczas przerwy kawowej uczestnicy mogli wziąć udział w interaktywnych atrakcjach edukacyjnych.
Największe zainteresowanie wzbudził ogromny model jelita grubego przygotowany przez Fundację EuropaColon Polska, w którym można było „przejść przez jelito” i poznać etapy profilaktyki nowotworów.
Na stoiskach czekały także warsztaty z pierwszej pomocy, nauka samobadania piersi i jąder, pomiary ciśnienia i poziomu cukru oraz konsultacje ze specjalistami i organizacjami zdrowotnymi.

Nowoczesne leczenie i medycyna obecności

Po przerwie uczestnicy wysłuchali prelekcji Magdaleny Konieczny z firmy Mölnlycke Health Care Polska, poświęconej profilaktyce i leczeniu ran odleżynowych i onkologicznych.
Z kolei dr n. med. Oktawia Pylak-Piwko, specjalistka medycyny paliatywnej, mówiła o „medycynie obecności” – sztuce bycia przy drugim człowieku w jego najtrudniejszym czasie.
Konferencję zakończyło wystąpienie dr. n. med. i n. o zdr. Karola Czerneckiego, prezesa Fundacji „Z Serca dla Serca”, który w poruszający sposób opowiadał o rozmowie z pacjentem i rodziną w obliczu śmierci.

– O śmierci trzeba mówić nie po to, by straszyć, ale by oswoić. By zrozumieć, że bliskość i empatia są możliwe nawet wtedy, gdy słowa ustępują miejsca ciszy – podkreślał dr Czernecki.

Z mocą wdzięczności

– Fundacja Szeptus powstała, by odpowiadać na szepty osób w potrzebie – i dzięki takim chwilom jak ta, wiemy, że warto – mówiła na zakończenie konferencji prowadząca wydarzenie.
– Życzę nam wszystkim odwagi, żeby zatrzymać się na chwilę, posłuchać swojego ciała i nie odkładać troski o zdrowie na „kiedyś”. Bo to „kiedyś” zaczyna się właśnie dziś.

Konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych „Moc Małych Społeczności”.

Wydarzenie zgromadziło kilkuset uczestników – mieszkańców Stalowej Woli i regionu, przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych, środowisk medycznych i mediów.
Wszyscy oni – jak zgodnie podkreślali organizatorzy – tworzą prawdziwą moc profilaktyki i wsparcia.

