„Moc Profilaktyki i Wsparcia” – konferencja o zdrowiu, sile i nadziei

Już w środę, 12 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się wyjątkowa konferencja pod hasłem „Moc Profilaktyki i Wsparcia”. To wydarzenie, które łączy edukację zdrowotną, profilaktykę chorób i refleksję nad opieką paliatywną. Organizuje je Fundacja Szeptus w ramach programu „Podkarpacka Moc Małych Społeczności”, dofinansowano ze środków narodowego instytutu wolności - centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych moc małych społeczności.

Dwa filary troski o człowieka

– Inspiracją do stworzenia tej konferencji było połączenie dwóch fundamentalnych wartości: MOCY PROFILAKTYKI, która ratuje życie poprzez zapobieganie chorobom i ich wczesne wykrywanie, oraz MOCY WSPARCIA, która nadaje życiu sens i godność, szczególnie wtedy, gdy zbliża się jego kres – mówi Dorota Szymańska, prezes Fundacji Szeptus.

– Chcemy pokazać, że profilaktyka i opieka paliatywna nie są odrębnymi światami, lecz dwoma biegunami tej samej troski o człowieka – troski, która obejmuje całe życie, od zdrowia po jego ostatnie chwile.

Konferencja będzie nie tylko miejscem spotkania ekspertów, ale przede wszystkim przestrzenią edukacji, rozmowy i wymiany doświadczeń.

Profilaktyka raka jelita grubego – temat w centrum uwagi

Podczas konferencji szczególną uwagę poświęcimy profilaktyce raka jelita grubego – jednej z najczęstszych chorób nowotworowych w Polsce i na świecie.

Każdego roku w naszym kraju diagnozuje się ponad 19 tysięcy nowych przypadków, a około 12 tysięcy osób umiera z jej powodu.

To choroba, której można skutecznie zapobiegać dzięki badaniom przesiewowym i wczesnej diagnostyce. Statystyki dotyczące raka jelita grubego są alarmujące. Dlatego organizatorzy chcą mówić o tym głośno i zachęcać do regularnych badań.

Goście i atrakcje

Wśród prelegentów znajdą się m.in.:

lek. Tomasz Kiszka – ceniony gastroenterolog z wieloletnim doświadczeniem,

Rafał Śliż – rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia,

dr n. med. Oktawia Pylak-Piwko – specjalistka medycyny paliatywnej,

dr n. med. i n. o zdr. Karol Czernecki – Fundacja Z Serca Dla Serca.

Wystąpienie doktora Tomasza Kiszki będzie – jak zapowiadają organizatorzy – nie tylko źródłem rzetelnej wiedzy, ale też impulsem do refleksji nad tym, jak wiele możemy zrobić, zanim choroba nas zaskoczy.

Wyjątkową atrakcją wydarzenia będzie „Wizyta Jelita” – interaktywny model anatomiczny przygotowany przez Fundację EuropaColon Polska.

Ten kilkumetrowy tunel w kształcie jelita grubego pozwala zajrzeć do jego wnętrza i zrozumieć, jak wygląda profilaktyka raka jelita grubego w praktyce.

To nie tylko ciekawostka, ale narzędzie edukacyjne, które pomaga zobaczyć, jak ważna jest profilaktyka.

Drugi filar – opieka paliatywna i moc wsparcia

Drugim ważnym blokiem tematycznym konferencji będzie opieka paliatywno-hospicyjna – temat szczególnie bliski Fundacji Szeptus.

– Fundacja powstała we wrześniu 2023 roku wraz z tworzącą się w naszym mieście Poradnią Medycyny Paliatywnej i hospicjum domowym, jako podmiot wspierający te działalności – przypomina Dorota Szymańska. – Chcemy pokazać, jak ogromną wartość ma wsparcie płynące od zespołu hospicjum domowego. Zbyt często osoby chore i ich rodziny pozostają same z cierpieniem i strachem. Naszą misją jest zapewnienie, że godne życie oznacza także godne odchodzenie.

Podczas konferencji zespół hospicjum domowego wraz z rodzinami pacjentów podzieli się poruszającymi świadectwami codziennej troski, czułości i odwagi, które towarzyszą ostatnim chwilom życia.

– Chcemy, by ta rozmowa była początkiem zmiany. By każdy, kto mierzy się z nieuchronnym, wiedział, że nie musi być sam. „Moc Wsparcia” to nie tylko hasło – to realna siła, która potrafi rozświetlić nawet najciemniejsze momenty – dodaje Dorota Szymańska.

Warsztaty, strefy edukacyjne i wystawcy

Dodatkowo, w przerwie konferencji uczestnicy będą mogli skorzystać z:

warsztatów z pierwszej pomocy (RKO) prowadzonych przez Grupę Inicjatyw Twórczych ,

nauki samobadania piersi i jąder przygotowanej przez Amazonki Stalowa Wola ,

pomiarów poziomu cukru i ciśnienia realizowanych przez Medyczną Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli ,

stoisk edukacyjnych i zdrowotnych z ofertą profilaktyczną przygotowaną przez: NFZ, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, Diagnostykę – Więcej dla Zdrowia, Recomed, Grupę Pofam oraz Mölnlycke Health Care Polska.

W przerwach między wystąpieniami będzie można również porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami organizacji zdrowotnych, zdobyć praktyczną wiedzę, a także skorzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych i profilaktycznych.

O Fundacji Szeptus

Fundacja Szeptus to młoda, ale niezwykle aktywna organizacja ze Stalowej Woli. Powstała z inicjatywy osób, które same doświadczyły choroby i straty bliskich. Jej misją jest towarzyszenie osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom w chorobie, umieraniu i żałobie.

Fundacja prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego, wspiera hospicjum domowe i poradnię medycyny paliatywnej, organizuje szkolenia i warsztaty dla opiekunów, a także promuje działania profilaktyczne i edukacyjne.

Jak podkreśla Prezes Dorota Szymańska, „Szeptus” powstał po to, by odpowiadać na szepty tych, którzy potrzebują pomocy, i by przypominać, że empatia i wiedza mają realną moc zmieniania rzeczywistości.

Wstęp wolny – zaproszenie dla wszystkich

Konferencja ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i regionu – niezależnie od wieku, zawodu czy doświadczeń.

– Serdecznie zapraszam – przyjdźcie Państwo, posłuchajcie, porozmawiajcie, skorzystajcie z wiedzy i obecności ekspertów. Razem możemy więcej! – zachęca Dorota Szymańska Prezes Fundacji „Szeptus"

Kiedy: 12 listopada 2025 r. (środa), godz. 14.00–18.00

Gdzie: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

Wstęp: wolny

Organizator: Fundacja Szeptus

Patronat honorowy: NFZ – Podkarpacki Oddział Wojewódzki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezydent Miasta Stalowej Woli

Partnerzy: Fundacja EuropaColon, NFZ, Sanepid, Recomed, Pofam, Diagnostyka, Amazonki, Mölnlycke, Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej i inni

Patronat medialny: Sztafeta.pl, Radio Leliwa, Stella TV