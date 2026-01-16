Mniej wypadków, mniej zabitych, mniej nietrzeźwych kierowców

Statystyki pokazują wyraźną poprawę. W minionym roku na drogach powiatu doszło do 40 wypadków drogowych, czyli o 20 mniej niż w 2024 roku. W ich wyniku zginęły 2 osoby, a 50 zostało rannych.

Mundurowi przeprowadzili 33 024 kontrole trzeźwości. Ujawniono 150 nietrzeźwych kierowców, co oznacza spadek o 22 przypadki w porównaniu z rokiem poprzednim. Policjanci pracowali także na miejscu 623 kolizji drogowych.

Choć dane napawają optymizmem, policja przypomina, że bezpieczeństwo na drogach to wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu. Odpowiedzialna jazda, przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek pozostają kluczowe dla dalszej poprawy sytuacji.

Źródło KPP Stalowa Wola