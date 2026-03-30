Młodzieżowi radni zagrali w siatkówkę w Tyczynie

Zawody były okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale też do spotkania i integracji młodzieży działającej w radach. Uczestnicy mogli lepiej się poznać i wymienić doświadczenia związane z działalnością społeczną. Na boisku nie brakowało emocji i zaangażowania.

Reprezentanci ze Stalowej Woli dobrze zaprezentowali się podczas turnieju, pokazując swoje umiejętności i ducha zespołowej gry. Ich występ został zauważony przez organizatorów i inne drużyny.

- Udział w turnieju był dla nas nie tylko sportowym wyzwaniem, ale przede wszystkim świetną okazją do integracji i budowania relacji z młodzieżą z innych części województwa. Takie inicjatywy pokazują, jak ważna jest współpraca i aktywność młodych ludzi - podkreśliła Maja Pogorzelec przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Turniej pokazał, że młodzieżowe rady to nie tylko spotkania i działania społeczne, ale także wspólne aktywności i rozwijanie pasji. Organizatorem wydarzenia byli radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.