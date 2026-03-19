Centrum Sportów Młodzieżowych rośnie w oczach

- Można powiedzieć, że z dnia na dzień urosła tutaj konstrukcja nośna. Jeszcze w tamtym tygodniu z ulicy nie było nic widać, a dziś widzimy już imponującą siatkę słupów - mówił prezydent.

Konstrukcja już widoczna

Obecnie wykonawca - firma Strabag - realizuje etap konstrukcyjny. Na placu budowy pojawiły się już żelbetowe słupy o wysokości 12 metrów i wadze około 12 ton każdy. To one wyznaczają docelową bryłę pierwszej części obiektu.

Całe centrum będzie miało blisko 7 tys. m kw powierzchni. W kolejnych tygodniach rozpoczną się prace przy drugiej, jeszcze wyższej części budynku.

- Tam powstanie ścianka wspinaczkowa o wysokości 18 metrów, a same słupy będą miały około 20 metrów. To będzie przestrzeń niemal dwa razy wyższa niż ta, którą widzimy teraz - zaznaczył Nadbereżny.

Skatepark, trampoliny i kręgielnia

Zgodnie z projektem, obiekt ma być kompleksowym centrum aktywności dla młodzieży. Na pierwszym piętrze znajdzie się kryty skatepark – jedyny tego typu w regionie. Oprócz tego zaplanowano m.in. park trampolin, kręgielnię oraz przestrzenie spotkań i sale konferencyjne.

Na zewnątrz powstanie amfiteatr oraz dirt park dla miłośników jazdy rowerowej.

- To wszystko tworzy unikalną ofertę - nie tylko lokalną czy regionalną, ale ogólnopolską - podkreślił prezydent.

Przestrzeń dla młodych - także komercyjna

Na parterze przewidziano około 1000 m kw powierzchni komercyjnej. Jej ostateczne przeznaczenie nie jest jeszcze przesądzone.

- Chcemy zagospodarować tę przestrzeń w taki sposób, aby odpowiadała na potrzeby młodych ludzi. Pojawiają się pomysły siłowni, escape roomów czy laserowej areny. Trwają analizy rynku i konsultacje z młodzieżą - wyjaśniał Nadbereżny.

Kolejne etapy już wkrótce

W najbliższych tygodniach rozpocznie się montaż prefabrykowanych ścian oraz ogromnych dźwigarów dachowych o długości nawet 30 metrów. To one będą stanowić kluczowy element konstrukcji dachu, szczególnie nad strefą trampolin.

Zgodnie z harmonogramem, stan surowy konstrukcji ma być gotowy w czerwcu tego roku. Następnie rozpoczną się prace instalacyjne i wykończeniowe.

Obiekt utrzymany będzie w industrialnym stylu, z wykorzystaniem betonu architektonicznego.

Otwarcie w 2027 roku

Zakończenie inwestycji planowane jest na wakacje 2027 roku.

- Już dziś widać, jak wyjątkowy będzie to obiekt i jak zmieni przestrzeń miasta. To miejsce dedykowane młodym ludziom, tworzone także z ich pomysłów - mówił prezydent.

Koszt inwestycji wynosi około 52 mln zł, z czego blisko 28 mln zł stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład.

Przedstawiciele miasta podkreślają, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i nie kryją zadowolenia z tempa realizacji.