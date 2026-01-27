Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 27 stycznia 2026

Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z wizytą studyjną w Rzeszowie

Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli, na zaproszenie Renaty Knap -wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego - wzięła udział w wizycie studyjnej w Rzeszowie. Wyjazd był okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej, poznania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych oraz bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami władz samorządowych szczebla wojewódzkiego.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jednym z głównych punktów programu była wizyta w Podkarpackim Centrum Innowacji. Młodzi radni zapoznali się z działalnością instytucji, która odgrywa istotną rolę w rozwoju nowoczesnych technologii w regionie oraz we współpracy nauki z biznesem. Uczestnicy poznali również możliwości, jakie PCI oferuje młodym ludziom zainteresowanym przedsiębiorczością, innowacjami i nauką.

Kolejnym elementem wyjazdu był udział w XX Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Obecność podczas obrad pozwoliła młodzieżowym radnym zobaczyć od kulis funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego, proces podejmowania decyzji oraz przebieg debat dotyczących spraw ważnych dla regionu. W trakcie wizyty uczestnicy zwiedzili również Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, poznając jego strukturę organizacyjną i zakres działania poszczególnych departamentów. Młodzi radni mieli także okazję spotkać się m.in. z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, wicemarszałek województwa, oraz radnymi Sejmiku ze Stalowej Woli: Renatą Knap, Renatą Butryn i Kamilą Piech.

Ważnym punktem wizyty było także spotkanie opłatkowe z udziałem marszałka województwa Władysława Ortyla oraz radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Rozmowy dotyczyły roli młodzieży w życiu publicznym, znaczenia aktywności obywatelskiej oraz możliwości współpracy młodych ludzi z instytucjami samorządowymi.

- Takie wizyty są dla nas niezwykle cenne. Pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu samorządu na poziomie województwa, ale przede wszystkim pokazują, że głos młodych ludzi jest ważny i zauważany. To dla nas ogromna motywacja do dalszego działania na rzecz mieszkańców Stalowej Woli - podkreśliła Maja Pogorzelec przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Celem wyjazdu było wzmocnienie kompetencji obywatelskich młodych radnych, inspirowanie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym oraz budowanie świadomości znaczenia innowacji i współpracy pomiędzy samorządami różnych szczebli. Wizyta studyjna pokazała, że młodzież ze Stalowej Woli jest gotowa nie tylko obserwować działania samorządu, ale w przyszłości także aktywnie uczestniczyć w jego współtworzeniu.

Wyjazd stanowił również wyraźny sygnał, że dialog międzypokoleniowy oraz inwestowanie w młode liderki i liderów to realna inwestycja w przyszłość regionu i lokalnych społeczności.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

