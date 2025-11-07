Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z nowym składem. Młodzi chcą działać!

– Poprzeczka została postawiona naprawdę wysoko przez radnych poprzedniej kadencji. To młodzi ludzie, którzy pokazali, że pasja, zaangażowanie i współpraca mogą przynosić realne efekty dla całej społeczności. Wierzę, że nowa Rada nie tylko utrzyma ten poziom, ale wniesie do pracy jeszcze więcej kreatywności i świeżej energii – podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Nowo wybrani radni będą głosem młodego pokolenia w lokalnym samorządzie. Ich zadaniem jest nie tylko reprezentowanie rówieśników, ale także aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych, projektach edukacyjnych i inicjatywach obywatelskich. To także doskonała szkoła demokracji w praktyce – nauka współpracy, odpowiedzialności i podejmowania decyzji.

Młodzieżowa Rada Miejska działa w Stalowej Woli od kilku lat i zdążyła już wypracować swoją markę – jako forum dialogu między młodymi mieszkańcami a władzami miasta. Dzięki pomysłom młodych radnych powstały m.in. akcje społeczne, wydarzenia integrujące uczniów różnych szkół czy działania promujące aktywność obywatelską.

Nową kadencję wspierać będzie, podobnie jak w poprzednich latach, Mateusz Płeszka, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej, który będzie doradzał i wspomagał młodych radnych w realizacji ich projektów. Już teraz zapowiadają oni, że chcą nie tylko kontynuować sprawdzone inicjatywy, ale też wprowadzić zupełnie nowe pomysły, odpowiadające na potrzeby młodych mieszkańców Stalowej Woli.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stalowej Woli (kadencja 2025–2027)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego

• Maria Pyrkosz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

• Paweł Sondej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte

• Marcelina Kozak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

• Norbert Furman

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków

• Karol Pawelec

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika

• Joanna Sowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego

• Lena Mączka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów

• Małgorzata Wolan

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II

• Wiktor Sałaga

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej

• Aleksandra Kopytra

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

• Marcel Mikuła

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego

• Dawid Sobieraj

• Maja Pogorzelec

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

• Ksawery Dycha

• Krystian Stachera

Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego

• Zuzanna Stelmach

• Mikołaj Latawiec

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

• Gabriela Meciar

• Oskar Wieczorek

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

• Roksana Szczembara

• Michał Rychlak

Centrum Edukacji Zawodowej

• Wiktoria Jeż

• Patryk Pałka

Nowa Rada już wkrótce rozpocznie pierwsze posiedzenia, podczas których wybierze swoje prezydium i zaplanuje kierunki działania na najbliższe dwa lata.

Wszystko wskazuje na to, że młodzież w Stalowej Woli ponownie udowodni, iż potrafi działać z pasją, pomysłowością i odpowiedzialnością – dla dobra całej lokalnej społeczności.