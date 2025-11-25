Młodzieżowa Rada Miejska rozpoczęła kolejną kadencję

Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny wręczył nowo wybranym radnym Akty Powołania, podkreślając, że funkcja radnego to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim odpowiedzialność. W skład rady weszli uczniowie szkół podstawowych i średnich – osoby aktywne, zaangażowane i gotowe do działania na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas inauguracyjnej sesji radni wybrali prezydium. Przewodniczącą została Maja Pogorzelec. Funkcje wiceprzewodniczących powierzono Mikołajowi Latawcowi i Gabrieli Meciar, a sekretarzem rady został Paweł Sondej. Po wyborze władz młodzi radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie młodzieżowej aktywności obywatelskiej.

- Młodzieżowa Rada Miejska to nie jest symboliczny organ. To realna przestrzeń współdecydowania o tym, w jakim kierunku rozwija się Stalowa Wola. Jestem dumny, że młodzi ludzie chcą brać odpowiedzialność za swoje miasto, mają odwagę zgłaszać pomysły i głośno mówić o potrzebach swoich rówieśników. Młodzież jest sercem przyszłości Stalowej Woli - zaznaczył, dodając, że miasto będzie wspierać inicjatywy młodych radnych.

W inauguracji uczestniczył również poseł na Sejm RP Rafał Weber. W swoim wystąpieniu gratulował młodym członkom rady i zachęcał ich do ambitnych działań.

- Młodzieżowa Rada Miejska to kuźnia liderów - ludzi, którzy w przyszłości będą decydować o losach Stalowej Woli, Podkarpacia i całej Polski. Wasza aktywność, energia i świeże spojrzenie są ogromną wartością. Życzę wam odwagi w formułowaniu marzeń i konsekwencji w ich realizacji - mówił poseł Weber.

Inauguracja otworzyła nowy etap pracy młodych radnych - czas pełen projektów, debat oraz współpracy z władzami samorządowymi i środowiskiem uczniowskim. To także szansa na zdobywanie doświadczenia oraz realny wpływ na rozwój miasta.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Stalowej Woli na kadencję 2025–2027

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego

• Maria Pyrkosz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

• Paweł Sondej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte

• Marcelina Kozak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

• Norbert Furman

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków

• Karol Pawelec

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika

• Joanna Sowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego

• Lena Mączka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów

• Małgorzata Wolan

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II

• Wiktor Sałaga

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej

• Aleksandra Kopytra

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

• Marcel Mikuła

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego

• Dawid Sobieraj

• Maja Pogorzelec

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

• Ksawery Dycha

• Krystian Stachera

Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego

• Zuzanna Stelmach

• Mikołaj Latawiec

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

• Gabriela Meciar

• Oskar Wieczorek

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

• Roksana Szczembara

• Michał Rychlak

Centrum Edukacji Zawodowej

• Wiktoria Jeż

• Patryk Pałka