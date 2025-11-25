Młodzieżowa Rada Miejska rozpoczęła kolejną kadencję

Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny wręczył nowo wybranym radnym Akty Powołania, podkreślając, że funkcja radnego to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim odpowiedzialność. W skład rady weszli uczniowie szkół podstawowych i średnich – osoby aktywne, zaangażowane i gotowe do działania na rzecz lokalnej społeczności.
Podczas inauguracyjnej sesji radni wybrali prezydium. Przewodniczącą została Maja Pogorzelec. Funkcje wiceprzewodniczących powierzono Mikołajowi Latawcowi i Gabrieli Meciar, a sekretarzem rady został Paweł Sondej. Po wyborze władz młodzi radni złożyli uroczyste ślubowanie.
Prezydent Lucjusz Nadbereżny w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie młodzieżowej aktywności obywatelskiej.
- Młodzieżowa Rada Miejska to nie jest symboliczny organ. To realna przestrzeń współdecydowania o tym, w jakim kierunku rozwija się Stalowa Wola. Jestem dumny, że młodzi ludzie chcą brać odpowiedzialność za swoje miasto, mają odwagę zgłaszać pomysły i głośno mówić o potrzebach swoich rówieśników. Młodzież jest sercem przyszłości Stalowej Woli - zaznaczył, dodając, że miasto będzie wspierać inicjatywy młodych radnych.
W inauguracji uczestniczył również poseł na Sejm RP Rafał Weber. W swoim wystąpieniu gratulował młodym członkom rady i zachęcał ich do ambitnych działań.
- Młodzieżowa Rada Miejska to kuźnia liderów - ludzi, którzy w przyszłości będą decydować o losach Stalowej Woli, Podkarpacia i całej Polski. Wasza aktywność, energia i świeże spojrzenie są ogromną wartością. Życzę wam odwagi w formułowaniu marzeń i konsekwencji w ich realizacji - mówił poseł Weber.
Inauguracja otworzyła nowy etap pracy młodych radnych - czas pełen projektów, debat oraz współpracy z władzami samorządowymi i środowiskiem uczniowskim. To także szansa na zdobywanie doświadczenia oraz realny wpływ na rozwój miasta.
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Stalowej Woli na kadencję 2025–2027
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego
• Maria Pyrkosz
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
• Paweł Sondej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
• Marcelina Kozak
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
• Norbert Furman
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków
• Karol Pawelec
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika
• Joanna Sowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego
• Lena Mączka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów
• Małgorzata Wolan
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
• Wiktor Sałaga
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej
• Aleksandra Kopytra
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
• Marcel Mikuła
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego
• Dawid Sobieraj
• Maja Pogorzelec
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
• Ksawery Dycha
• Krystian Stachera
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego
• Zuzanna Stelmach
• Mikołaj Latawiec
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
• Gabriela Meciar
• Oskar Wieczorek
I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
• Roksana Szczembara
• Michał Rychlak
Centrum Edukacji Zawodowej
• Wiktoria Jeż
• Patryk Pałka
