Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 listopada 2025

Młodzieżowa Rada Miejska rozpoczęła kolejną kadencję

W sali obrad Urzędu Miasta Stalowej Woli odbyła się 24 listopada uroczysta inauguracja Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2025–2027. Wydarzenie zgromadziło młodych liderów ze stalowowolskich szkół, którzy przez najbliższe dwa lata będą reprezentować swoich rówieśników i współtworzyć miejską politykę młodzieżową.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny wręczył nowo wybranym radnym Akty Powołania, podkreślając, że funkcja radnego to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim odpowiedzialność. W skład rady weszli uczniowie szkół podstawowych i średnich – osoby aktywne, zaangażowane i gotowe do działania na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas inauguracyjnej sesji radni wybrali prezydium. Przewodniczącą została Maja Pogorzelec. Funkcje wiceprzewodniczących powierzono Mikołajowi Latawcowi i Gabrieli Meciar, a sekretarzem rady został Paweł Sondej. Po wyborze władz młodzi radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie młodzieżowej aktywności obywatelskiej. 

- Młodzieżowa Rada Miejska to nie jest symboliczny organ. To realna przestrzeń współdecydowania o tym, w jakim kierunku rozwija się Stalowa Wola. Jestem dumny, że młodzi ludzie chcą brać odpowiedzialność za swoje miasto, mają odwagę zgłaszać pomysły i głośno mówić o potrzebach swoich rówieśników. Młodzież jest sercem przyszłości Stalowej Woli - zaznaczył, dodając, że miasto będzie wspierać inicjatywy młodych radnych.

W inauguracji uczestniczył również poseł na Sejm RP Rafał Weber. W swoim wystąpieniu gratulował młodym członkom rady i zachęcał ich do ambitnych działań.

- Młodzieżowa Rada Miejska to kuźnia liderów - ludzi, którzy w przyszłości będą decydować o losach Stalowej Woli, Podkarpacia i całej Polski. Wasza aktywność, energia i świeże spojrzenie są ogromną wartością. Życzę wam odwagi w formułowaniu marzeń i konsekwencji w ich realizacji - mówił poseł Weber.

Inauguracja otworzyła nowy etap pracy młodych radnych - czas pełen projektów, debat oraz współpracy z władzami samorządowymi i środowiskiem uczniowskim. To także szansa na zdobywanie doświadczenia oraz realny wpływ na rozwój miasta.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Stalowej Woli na kadencję 2025–2027

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego
• Maria Pyrkosz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
• Paweł Sondej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
• Marcelina Kozak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
• Norbert Furman

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków
• Karol Pawelec

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika
• Joanna Sowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego
• Lena Mączka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów
• Małgorzata Wolan

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
• Wiktor Sałaga

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej
• Aleksandra Kopytra

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
• Marcel Mikuła

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego
• Dawid Sobieraj
• Maja Pogorzelec

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
• Ksawery Dycha
• Krystian Stachera

Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego
• Zuzanna Stelmach
• Mikołaj Latawiec

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
• Gabriela Meciar
• Oskar Wieczorek

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
• Roksana Szczembara
• Michał Rychlak

Centrum Edukacji Zawodowej
• Wiktoria Jeż
• Patryk Pałka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Dwa spektakle, jedna scena
Stalowa Wola
Dwa spektakle, jedna scena
MDK zaprasza na warsztaty „Oswoić pająka”
Stalowa Wola
MDK zaprasza na warsztaty „Oswoić pająka”
Wystawa prac bożonarodzeniowych uczestników Dziennego Domu „Senior+”
Stalowa Wola
Wystawa prac bożonarodzeniowych uczestników Dziennego Domu „Senior+”
Stalowi Patrioci jak husarze wartości
Stalowa Wola
Stalowi Patrioci jak husarze wartości
Terapia biologiczna na łysienie plackowate w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Terapia biologiczna na łysienie plackowate w Stalowej Woli
Literatura kontra Internet. Licealiści debatowali w Miejskiej Bibliotece
Stalowa Wola
Literatura kontra Internet. Licealiści debatowali w Miejskiej Bibliotece
Sprawca ataku w VIVO! może wyjść na wolność. Jedna z ofiar: „Historia znowu zatacza koło”
Stalowa Wola
Sprawca ataku w VIVO! może wyjść na wolność. Jedna z ofiar: „Historia znowu zatacza koło”
Opowieści znad Sanu - spotkanie autorskie z Katarzyną Nowak-Szelejewską w MBP
Stalowa Wola
Opowieści znad Sanu - spotkanie autorskie z Katarzyną Nowak-Szelejewską w MBP
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu