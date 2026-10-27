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W ostatniej kolejce w rozgrywkach ligi ukraińskiej U19 Dynamo Kijów pokonało u siebie Karpaty Lwów 1:0 (fot.www.fcdynamo.com)
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 27 października 2026

Młodzieżowa Liga Mistrzów wraca na stadion PCPN w Stalowej Woli

Po raz drugi szkocka drużyna zagra na stadionie PCPN w Stalowej Woli w ramach UEFA Youth League. W środę, 28 października, młodzieżowy zespół Rangers FC zmierzy się z Dynamem Kijów. Przed rokiem ukraiński zespół pełnił w Stalowej Woli rolę gospodarza w spotkaniu z Hibernian FC. Stawką jutrzejszego spotkania będzie awans do kolejnej rundy młodzieżowej Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek o godz. 13. Wstęp wolny!

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dynamo Kijów już po raz piąty rozegra w na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej mecz w ramach UEFA Youth League. Wcześniej ukraiński zespół podejmował tu NK Maribor, Z Korriku, IF Brommapojkarna oraz wspomniany już szkocki Hibernian FC.

Rewanż odbędzie się 4 listopada w Szkocji. Zwycięzca tego pojedynku zmierzy się w trzeciej rundzie ze zwycięskim zespołem z pary AZ Alkmaar - Göztepe. Mecze tej fazy zaplanowano na 25 listopada i 9 grudnia.

28.10.2026, stadion PCPN: Dynamo Kijów - Glasgow Rangers (godz. 13). WSTĘP WOLNY!

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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