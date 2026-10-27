Młodzieżowa Liga Mistrzów wraca na stadion PCPN w Stalowej Woli

Dynamo Kijów już po raz piąty rozegra w na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej mecz w ramach UEFA Youth League. Wcześniej ukraiński zespół podejmował tu NK Maribor, Z Korriku, IF Brommapojkarna oraz wspomniany już szkocki Hibernian FC.

Rewanż odbędzie się 4 listopada w Szkocji. Zwycięzca tego pojedynku zmierzy się w trzeciej rundzie ze zwycięskim zespołem z pary AZ Alkmaar - Göztepe. Mecze tej fazy zaplanowano na 25 listopada i 9 grudnia.

28.10.2026, stadion PCPN: Dynamo Kijów - Glasgow Rangers (godz. 13). WSTĘP WOLNY!