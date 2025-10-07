Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 października 2025

Młodzież z regionu projektowała przyszłość! Kosmiczny hackathon NASA za nami

Stalowa Wola po raz kolejny znalazła się na mapie kosmicznych innowacji. W dniach 4–5 października odbyła się trzecia edycja NASA Space Apps Challenge – największego na świecie hackathonu, który po raz kolejny przyciągnął młodych pasjonatów nauki i technologii. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział 120 uczestników z regionu, którzy przez 24 godziny tworzyli pomysły i rozwiązania globalnych problemów w oparciu o dane NASA.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

24 godziny na stworzenie pomysłu dla świata

Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji w jednej z 19 kategorii zaproponowanych przez NASA. Młodzież pracowała indywidualnie lub w zespołach liczących od dwóch do sześciu osób.

– Najtrudniejsze jest zdecydowanie programowanie tak, aby wszystko działało. Najpierw trzeba wymyślić zadanie, zanim się je wykona – mówił Mikołaj, uczestnik hackathonu.

Uczestnicy mogli liczyć na wsparcie mentorów, którzy pomagali w planowaniu, analizie danych i prezentacji projektów.

– Osoby, które po raz pierwszy biorą udział w hackathonie, najczęściej pytają, jak zacząć i co będzie brane pod uwagę przy ocenie – zdradził jeden z mentorów.

Kosmiczne pomysły i nagrody dla najlepszych

Po całodobowej burzy mózgów każdy zespół miał zaledwie 3 minuty na prezentację swojego projektu przed jury. Zgłoszenia można było przedstawić w formie 7-slajdowej prezentacji lub 30-sekundowego filmu.

Pierwsze miejsce i nagrodę 2000 zł zdobył zespół GOON Squad – trzech 16-latków spod Tarnobrzega: Janek, Kacper i Andrzej.

– Skupiliśmy się na danych dla urbanistów, które pomagają wykrywać problemy z infrastrukturą, np. dziury w drogach. Na początku nie zrozumieliśmy tematu, ale mentorzy bardzo nam pomogli konstruktywną krytyką – przyznali zwycięzcy.

Drugie miejsce i 1500 zł otrzymał zespół M.O.D.I., a trzecie – zespół CAS v3, który zdobył 1000 zł. Jury wyróżniło także sześć innych zespołów i uczestników za innowacyjność oraz oryginalne podejście do wyzwań NASA.

– Najważniejsze jest wybranie odpowiedniej kategorii i analiza wstępna. Warto znać swoje mocne i słabe strony – podkreślił Hubert Gross z InnSpace, członek jury.

Dziewczyny coraz śmielej podbijają kosmos

W tegorocznej edycji wzięło udział wyjątkowo wiele dziewcząt – często tworzyły one zespoły na równi z chłopcami.

– Zawsze interesowała mnie informatyka. W liceum projektowałam gry komputerowe. W przyszłości chciałabym zostać nauczycielem informatyki i inspirować innych tak, jak kiedyś mnie zainspirowano – powiedziała Magda z Rzeszowa.

To znak, że świat nauki i technologii staje się coraz bardziej otwarty i różnorodny.

Stalowa Wola na kosmicznej mapie świata

NASA Space Apps Challenge odbywa się równocześnie w setkach miast na całym świecie, tworząc globalną społeczność młodych innowatorów.

– Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele perełek talentu jest rozsianych po całym kraju. Trzeba im tylko pomóc zaistnieć – mówił Jan Raczyński z Rebels Valley.

– To super uczucie brać udział w czymś, co wspiera NASA, nie wyjeżdżając do wielkiego miasta – dodał Tomek z okolic Kraśnika.

Nauka w nowej odsłonie

Hackathon pokazał, że nauka może być fascynująca i praktyczna.

– Polska szkoła jest uboga w projekty, które odbywają się poza systemem. Takie wydarzenia są szansą, by młodzież mogła działać w kreatywny sposób – podkreślił Mariusz Potasz, dyrektor I LO im. KEN w Stalowej Woli.

Dyrektor zdradził też, że już wkrótce w szkołach podstawowych pojawi się „tydzień projektowy”, który ma rozwijać podobne kompetencje.

Kosmiczne pamiątki i lokalne talenty

Oprócz zmagań projektowych uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach tematycznych i zdobyć nagrody. Każdy otrzymał pamiątkowy medal z fragmentem prawdziwego meteorytu – symboliczny kawałek kosmosu na własność.

Hackathon w Stalowej Woli został zorganizowany przez Stalowowolską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Space 4 Talents, którego celem jest zatrzymanie młodych talentów w regionie.

– Chcemy uruchomić koło naukowe dla ambitnej młodzieży i zapraszać ekspertów z Polski i zagranicy, by wspólnie realizować projekty – zapowiedział Jacek Śledziński, prezes StARR.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Czas to pieniądz
Stalowa Wola
Czas to pieniądz
Stalowa Wola wysoko w rankingach inwestycyjnych
Stalowa Wola
Stalowa Wola wysoko w rankingach inwestycyjnych
Jubileuszowy konkurs plastyczny „Ekslibris”
Stalowa Wola
Jubileuszowy konkurs plastyczny „Ekslibris”
54-latek zgubił się w lesie i doznał kontuzji
Stalowa Wola
54-latek zgubił się w lesie i doznał kontuzji
Chomiki, budżet i mosty - co może opóźnić budowę S74 Opatów - Nisko?
Stalowa Wola
Chomiki, budżet i mosty - co może opóźnić budowę S74 Opatów - Nisko?
Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Stalowa Wola
Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Węgla na zimę nie zabraknie
Stalowa Wola
Węgla na zimę nie zabraknie
Stalowa Wola modernizuje pętle autobusowe i stacje ładowania
Stalowa Wola
Stalowa Wola modernizuje pętle autobusowe i stacje ładowania
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu