Młodzież z regionu projektowała przyszłość! Kosmiczny hackathon NASA za nami

24 godziny na stworzenie pomysłu dla świata

Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji w jednej z 19 kategorii zaproponowanych przez NASA. Młodzież pracowała indywidualnie lub w zespołach liczących od dwóch do sześciu osób.

– Najtrudniejsze jest zdecydowanie programowanie tak, aby wszystko działało. Najpierw trzeba wymyślić zadanie, zanim się je wykona – mówił Mikołaj, uczestnik hackathonu.

Uczestnicy mogli liczyć na wsparcie mentorów, którzy pomagali w planowaniu, analizie danych i prezentacji projektów.

– Osoby, które po raz pierwszy biorą udział w hackathonie, najczęściej pytają, jak zacząć i co będzie brane pod uwagę przy ocenie – zdradził jeden z mentorów.

Kosmiczne pomysły i nagrody dla najlepszych

Po całodobowej burzy mózgów każdy zespół miał zaledwie 3 minuty na prezentację swojego projektu przed jury. Zgłoszenia można było przedstawić w formie 7-slajdowej prezentacji lub 30-sekundowego filmu.

Pierwsze miejsce i nagrodę 2000 zł zdobył zespół GOON Squad – trzech 16-latków spod Tarnobrzega: Janek, Kacper i Andrzej.

– Skupiliśmy się na danych dla urbanistów, które pomagają wykrywać problemy z infrastrukturą, np. dziury w drogach. Na początku nie zrozumieliśmy tematu, ale mentorzy bardzo nam pomogli konstruktywną krytyką – przyznali zwycięzcy.

Drugie miejsce i 1500 zł otrzymał zespół M.O.D.I., a trzecie – zespół CAS v3, który zdobył 1000 zł. Jury wyróżniło także sześć innych zespołów i uczestników za innowacyjność oraz oryginalne podejście do wyzwań NASA.