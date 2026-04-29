Młodzież sprawdziła swoją wiedzę pożarniczą

24 kwietnia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Stalowej Woli odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W rywalizacji wzięli udział najlepsi uczniowie z terenu powiatu stalowowolskiego, którzy zmierzyli się z pytaniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa.

Zawody przeprowadzono w trzech grupach wiekowych, w formule dwuetapowej - testu pisemnego oraz części ustnej dla najlepszych uczestników. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja sędziowska.

Wyniki turnieju:

Grupa I (szkoły podstawowe):

  1. Paweł Burnat – SP Kłyżów
  2. Ignacy Cieśla – SP nr 3 Stalowa Wola
  3. Krzysztof Idec – SP Kotowa Wola

Grupa II:

  1. Antoni Pietroniec – SP Kłyżów
  2. Patryk Rybak – SP Turbia
  3. Patryk Potański – ZSO Zaklików

Grupa III (szkoły ponadpodstawowe):

  1. Szymon Lebioda – ZS nr 2 Stalowa Wola
  2. Bartłomiej Bonatowski – ZS nr 2 Stalowa Wola
  3. Amelia Nowak – ZS nr 1 Stalowa Wola

Zwycięzcy będą reprezentować powiat stalowowolski w finale wojewódzkim, który odbędzie się 22 maja 2026 roku w Przemyślu.

Podczas uroczystego zakończenia nagrody wręczali m.in. starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz przedstawiciele straży pożarnej i ZOSP RP. Organizatorzy podkreślali wysoki poziom wiedzy uczestników oraz znaczenie takich inicjatyw w kształtowaniu postaw probezpiecznych wśród młodzieży.

