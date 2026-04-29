Młodzież sprawdziła swoją wiedzę pożarniczą

W rywalizacji wzięli udział najlepsi uczniowie z terenu powiatu stalowowolskiego, którzy zmierzyli się z pytaniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa.

Zawody przeprowadzono w trzech grupach wiekowych, w formule dwuetapowej - testu pisemnego oraz części ustnej dla najlepszych uczestników. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja sędziowska.

Wyniki turnieju:

Grupa I (szkoły podstawowe):

Paweł Burnat – SP Kłyżów Ignacy Cieśla – SP nr 3 Stalowa Wola Krzysztof Idec – SP Kotowa Wola

Grupa II:

Antoni Pietroniec – SP Kłyżów Patryk Rybak – SP Turbia Patryk Potański – ZSO Zaklików

Grupa III (szkoły ponadpodstawowe):

Szymon Lebioda – ZS nr 2 Stalowa Wola Bartłomiej Bonatowski – ZS nr 2 Stalowa Wola Amelia Nowak – ZS nr 1 Stalowa Wola

Zwycięzcy będą reprezentować powiat stalowowolski w finale wojewódzkim, który odbędzie się 22 maja 2026 roku w Przemyślu.

Podczas uroczystego zakończenia nagrody wręczali m.in. starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz przedstawiciele straży pożarnej i ZOSP RP. Organizatorzy podkreślali wysoki poziom wiedzy uczestników oraz znaczenie takich inicjatyw w kształtowaniu postaw probezpiecznych wśród młodzieży.

