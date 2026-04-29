Młodzież sprawdziła swoją wiedzę pożarniczą

W rywalizacji wzięli udział najlepsi uczniowie z terenu powiatu stalowowolskiego, którzy zmierzyli się z pytaniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa.
Zawody przeprowadzono w trzech grupach wiekowych, w formule dwuetapowej - testu pisemnego oraz części ustnej dla najlepszych uczestników. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja sędziowska.
Wyniki turnieju:
Grupa I (szkoły podstawowe):
- Paweł Burnat – SP Kłyżów
- Ignacy Cieśla – SP nr 3 Stalowa Wola
- Krzysztof Idec – SP Kotowa Wola
Grupa II:
- Antoni Pietroniec – SP Kłyżów
- Patryk Rybak – SP Turbia
- Patryk Potański – ZSO Zaklików
Grupa III (szkoły ponadpodstawowe):
- Szymon Lebioda – ZS nr 2 Stalowa Wola
- Bartłomiej Bonatowski – ZS nr 2 Stalowa Wola
- Amelia Nowak – ZS nr 1 Stalowa Wola
Zwycięzcy będą reprezentować powiat stalowowolski w finale wojewódzkim, który odbędzie się 22 maja 2026 roku w Przemyślu.
Podczas uroczystego zakończenia nagrody wręczali m.in. starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz przedstawiciele straży pożarnej i ZOSP RP. Organizatorzy podkreślali wysoki poziom wiedzy uczestników oraz znaczenie takich inicjatyw w kształtowaniu postaw probezpiecznych wśród młodzieży.
Zdjęcia z wydarzenia TUTAJ!
Komentarze