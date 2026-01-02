Młodzież poznawała rynek pracy podczas Kuźni Kariery w MBP

Pierwszy dzień skierowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą szkół, uczelni oraz lokalnych pracodawców, a także dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji i jakie kompetencje są obecnie najbardziej poszukiwane na rynku pracy.

Na miejscu obecni byli także przedstawiciele samorządu. Jak podkreślała zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska, nowa formuła ma pomóc młodym w świadomym wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

- IV Kuźnia Kariery Stalowowolskie Targi Pracy i Edukacji, w tym roku mają nową formułę - jest to wydarzenie dwudniowe. Pierwszy dzień poświęcony jest edukacji czyli Wam młodzi -uczniom naszych szkół zarówno szkół podstawowych jak i szkół średnich. Dlaczego przyjęliśmy taką konwencję? Patrząc na dynamicznie rozwijający się rynek pracy oraz rosnącą liczbę i różnorodność zawodów, a także mając świadomość, że z roku na rok będzie ich przybywać, chcemy, aby młodzież była na bieżąco i mogła świadomie wybierać swoją przyszłość - pod względem edukacyjnym i zawodowym - mówiła wiceprezydent

Dodała również, że uczestnicy mogli zobaczyć m.in. jak przygotować CV i jak wygląda profesjonalna rekrutacja.

Głos zabrał także starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, który podkreślił znaczenie kontaktu młodzieży z pracodawcami:\.

Dzisiaj jest czas na ludzi młodych w Stalowej Woli, więc zaprosiliśmy tutaj wszystkie szkoły, które chciałyby skorzystać z tego rodzaju edukacji prozawodowej. To doskonała okazja do spotkań z pracodawcami, rozmów o rynku pracy oraz zdobycia cennych informacji z pierwszej ręki - mówił starosta.

Targi w MBP w Stalowej Woli miały na celu wsparcie młodzieży w planowaniu przyszłej kariery oraz lepsze przygotowanie jej do wymagań współczesnego rynku pracy.