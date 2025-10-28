Młodziczki Vegi bez taryfy ulgowej dla rywalek

Siatkarki trenerów: Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego od pierwszych piłek pokazywały, że nie będą stosować dla rywalek żadnej taryfy ulgowej. Mówiąc wprost nie miały dla nich… litości. Oba mecze zakończyły bardzo pewnymi wygranymi, a różnice punktowe w poszczególnych setach nie pozostawiają wątpliwości, kto rządził na parkiecie. Wystarczy spojrzeć na końcowe wyniki, by stwierdzić, że przewaga stalowowolanek była przeogromna.

Po ośmiu rozegranych spotkaniach „Veganki” otwierają tabelę ligową grupy I młodziczek z kompletem zwycięstw i bez straconego jeszcze seta.

– Mamy 12-osobową grupę bardzo fajnych dziewcząt, którym przyjemność sprawia trenowanie siatkówki i dla nas, trenerów, jest to ogromnie budujące i motywujące do pracy. Zdajemy sobie sprawę, że pewnie przyjdą słabsze dni, ale na razie wszystko idzie po naszej myśli - powiedział trener zespołu, Mirosław Sroka.

Kolejny turniej młodziczki rozegrają już 9 listopada. Pierwsza drużyna Vegi uda się do Dębicy, natomiast druga i trzecia ekipa będą gospodyniami turniejów, w których zmierzą się odpowiednio z pierwszym i drugim zespołem AOZ Volley Rzeszów

VEGA STALOWA WOLA - SMS STAL MIELEC 2:0 (25:9, 25:10)

VEGA STALOWA WOLA - SSKIR CMOLAS 2:0 (25:5, 25:9)

VEGA: Staniszewska, Tutak, Latawiec, Winiarska, Sołtys, Krawiec, Węglińska, Oracz, Kuchno, Kusińska, Turek (brakowało Tokarskiej)

W pozostałych meczach 4. serii:

SMS Stal Mielec - SSKIR Cmolas 2:0 (25:13, 25:8), MUKS Sparta I Rzeszów - AOZ Volley II Rzeszów 2:0 (25:12, 25:8), Sparta II - AOZ Volley II 1:2 (26:28, 25:23, 8:15), Sparta II - AOZ Volley 0:2 (6:25, 13:25), Sparta - AOZ Volley 2:0 (25:16, 25:21), KPS Nowa Dęba - Akademia Piłki Siatkowej Igloopol II Dębica 2:0 (25:17, 25:15), KPS II Nowa Dęba - APS Igloopol II 2:0 (25:9, 25:19), KPS II Nowa Dęba - APS Igloopol 2:0 (25:17, 25:23), KPS Nowa Dęba - APS Igloopol 0:2 (19:25, 18:25)

Tabela za podkarpackasiatkówka.pl