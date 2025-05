Młodziczki Stali Stalowa Wola zakończyły sezon w ćwierćfinale mistrzostw Polski w Gdyni

W pierwszym spotkaniu Stal przegrała z GTK Gdynia 19:121, w drugim ze Ślęza Wrocław 24:135, w trzecim z MUKS Poznań 36:75. Do półfinałowego turnieju mistrzostw Polski awansowała z pierwszego miejsca MUKS Poznań, a drugiego GTK Gdynia. W meczu tych drużyn jednym punktem (51:50) wygrały poznanianki.Nie udało się nawiązać Stali równorzędnej walki, ale w ich przypadku już sam awans na ćwierćfinały był ogromnym sukcesem grupy, która dopiero zaczyna swoją przygodę z koszykówką i zadebiutowała w rozgrywkach strefy podkarpacko-lubelskiej, w której odniosła 5 zwycięstw i zanotowała 5 porażek.

Przed sezonem myślałem, że po roku treningów, jak uda się nam wygrać jeden, dwa mecze to będzie dobrze, a tu dziewczyny sprawiły ogromną niespodziankę. Z tego co sobie przypominam w swojej długiej przygodzie trenerskiej, dopiero chyba trzeci raz udało się w młodziczkach awansować do rozgrywek centralnych - mówi opiekun naszego zespołu, trener Stali, Artur Karlik. – U nas z racji późniejszego rozpoczynania szkolenia „sukcesy sportowe” przychodzą w wyższych kategoriach wiekowych. Zresztą ja przyjąłem zasadę gry poprzez szkolenie, a nie szkolenia poprzez granie. Najpierw daję środki, technikę, a później taktykę. Zresztą było to widać podczas rozgrzewki przedmeczowej, gdzie pod względem stricte technicznym nie odbiegaliśmy od przeciwnika, ale już w meczu rywal „odjeżdżał” nam techniką użytkową, którą zdobywa się poprzez ilość rozegranych spotkań, a tu była przepaść. Niektórzy obserwatorzy ćwierćfinału nie dowierzali, że moje dziewczyny „zaliczyły” w Gdyni dopiero 13, 14 i 15 mecz w karierze, a niektóre jeszcze mniej. Dostaliśmy trzy mocne „kopniaki” i teraz od nas zależy, czy przekujemy je w pozytywny rozwój. Jestem o to spokojny, bo tuż po powrocie z Gdyni, po bardzo długiej podróży, praktycznie cała czternastka pojawiła się na poniedziałkowym treningu.

ZKS Stal Stalowa Wola Gdyni, od lewej: Sabina Dziadura, Martyna Sioda (MVP naszego zespołu), Otylia Kurzelewska, Nikola Paruch, opiekun Mirosław Kruczek, Oliwia Kopeć, Kamila Dziadura, Zuzanna Drzymała , Karolina Duda, Zuzanna Litowczuk, Nikola Zacharz, Aleksandra Byra, Marcelina Dyl, trener Artur Karlik, Laura Jarosz, Liliana Rzeszutko