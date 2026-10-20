„Młodzi trzeźwi”. Nisko stawia na profilaktykę uzależnień

Kampania porusza zagrożenia związane m.in. z alkoholem, narkotykami, e-papierosami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Zwraca też uwagę na bezpieczeństwo w internecie, cyberprzemoc, budowanie dobrych relacji i umiejętność stawiania granic.

Materiały wykorzystują nowoczesną komunikację wizualną, w tym ilustracje stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Ich bohaterami są Roger i Rita - nastolatkowie, którzy pokazują rówieśnikom, jak podejmować odpowiedzialne decyzje, dbać o siebie i innych oraz radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych mieszkańców Niska na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz wskazanie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach wymagających wsparcia.