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Nisko 20 października 2026

„Młodzi trzeźwi”. Nisko stawia na profilaktykę uzależnień

Gmina i Miasto Nisko zakupiła materiały edukacyjne w ramach kampanii „Młodzi trzeźwi”. Trafiły one do podległych placówek oświatowych, kulturalnych i ochrony zdrowia. Mają pomóc w edukacji dzieci i młodzieży na temat uzależnień oraz promować zdrowy styl życia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kampania porusza zagrożenia związane m.in. z alkoholem, narkotykami, e-papierosami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Zwraca też uwagę na bezpieczeństwo w internecie, cyberprzemoc, budowanie dobrych relacji i umiejętność stawiania granic.

Materiały wykorzystują nowoczesną komunikację wizualną, w tym ilustracje stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Ich bohaterami są Roger i Rita - nastolatkowie, którzy pokazują rówieśnikom, jak podejmować odpowiedzialne decyzje, dbać o siebie i innych oraz radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych mieszkańców Niska na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz wskazanie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach wymagających wsparcia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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