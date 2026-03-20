Młodzi strażacy rywalizowali w Rudniku nad Sanem

Odbyły się tam eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o przepisach przeciwpożarowych, zasadach postępowania w razie pożaru oraz praktycznych umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego wśród dzieci i młodzieży.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy, jaką wykazali się uczestnicy. Turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom” to coś więcej niż konkurs – to budowanie fundamentów bezpieczeństwa w naszej gminie. Gratuluję wszystkim odwagi i pasji, a zwycięzcom życzę powodzenia w reprezentowaniu Rudnika nad Sanem na etapie powiatowym! - podkreślił Tadeusz Handziak, burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.
Po ocenie prac pisemnych wyłoniono finalistów eliminacji gminnych w trzech grupach wiekowych:
I grupa (klasy I–IV):
-
Dominik Dziduszko
-
Julian Kotuła
-
Isabella Kochańczyk
II grupa (klasy V–VIII):
-
Adam Salek
-
Igor Zygmunt
-
Natalia Gut
III grupa (szkoły ponadpodstawowe):
-
Paweł Laufer
-
Kacper Koniczuk
-
Bartosz Bieńkowski
Zwycięzcy będą teraz reprezentować Rudnik nad Sanem w turnieju powiatowym, a doświadczenie zdobyte w eliminacjach z pewnością przyda się w dalszej edukacji i działalności w służbach ratowniczych.
