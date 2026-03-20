Młodzi strażacy rywalizowali w Rudniku nad Sanem

W środę, 11 marca, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem stała się miejscem zmagań młodych adeptów pożarnictwa.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Odbyły się tam eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o przepisach przeciwpożarowych, zasadach postępowania w razie pożaru oraz praktycznych umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego wśród dzieci i młodzieży.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy, jaką wykazali się uczestnicy. Turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom” to coś więcej niż konkurs – to budowanie fundamentów bezpieczeństwa w naszej gminie. Gratuluję wszystkim odwagi i pasji, a zwycięzcom życzę powodzenia w reprezentowaniu Rudnika nad Sanem na etapie powiatowym! - podkreślił Tadeusz Handziak, burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Po ocenie prac pisemnych wyłoniono finalistów eliminacji gminnych w trzech grupach wiekowych:

I grupa (klasy I–IV):

  1. Dominik Dziduszko

  2. Julian Kotuła

  3. Isabella Kochańczyk

II grupa (klasy V–VIII):

  1. Adam Salek

  2. Igor Zygmunt

  3. Natalia Gut

III grupa (szkoły ponadpodstawowe):

  1. Paweł Laufer

  2. Kacper Koniczuk

  3. Bartosz Bieńkowski

Zwycięzcy będą teraz reprezentować Rudnik nad Sanem w turnieju powiatowym, a doświadczenie zdobyte w eliminacjach z pewnością przyda się w dalszej edukacji i działalności w służbach ratowniczych.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Gmina Pysznica z dofinansowaniem na nową inwestycję drogową
Pysznica
Gmina Pysznica z dofinansowaniem na nową inwestycję drogową
Michał Śmielak w MBP: kryminały, majonez i Czytelnicy Roku 2025
Stalowa Wola
Michał Śmielak w MBP: kryminały, majonez i Czytelnicy Roku 2025
Powiat nagrodził liderów kultury i sportu
Stalowa Wola
Powiat nagrodził liderów kultury i sportu
„Igraszki Przedszkolne” pełne kolorów i energii
Stalowa Wola
„Igraszki Przedszkolne” pełne kolorów i energii
Nowe ładowarki dla elektrycznych autobusów
Stalowa Wola
Nowe ładowarki dla elektrycznych autobusów
Zgłosił rozbój, którego nie było. 30-latek usłyszał zarzuty
Nisko
Zgłosił rozbój, którego nie było. 30-latek usłyszał zarzuty
Wiosna na drogach: Policja apeluje o ostrożność wobec motocyklistów
Wiosna na drogach: Policja apeluje o ostrożność wobec motocyklistów
Prezydent Stalowej Woli o energetyce jądrowej. „To ogromna inwestycja społeczna”
Stalowa Wola
Prezydent Stalowej Woli o energetyce jądrowej. „To ogromna inwestycja społeczna”
