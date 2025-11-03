Młodzi radni zakończyli kadencję

Podczas sesji nie zabrakło słów uznania ze strony władz samorządowych. Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że działalność młodych radnych jest przykładem dojrzałej postawy obywatelskiej i prawdziwej troski o miasto.

- W Waszych oczach widać piękno młodości, które idzie w parze z odpowiedzialnością. To dzięki Waszym pomysłom powstanie Centrum Sportów Młodzieżowych - miejsce, którego gospodarzami będą właśnie młodzi stalowowolanie - mówił prezydent.

Podziękowania otrzymali wszyscy członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej, z przewodniczącym Mikołajem Różańskim na czele, oraz opiekun rady Mateusz Płeszka, który wspierał młodzież w realizacji inicjatyw przez całą kadencję.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Kanap, poseł na Sejm RP Rafał Weber, przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek, przedstawiciele samorządów sąsiednich miast, dyrektorzy szkół i liczni goście.

Gratulacje młodym radnym przesłała także w specjalnym liście Kamila Piech, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podkreślając, że działalność w MRM to nie tylko lekcja obywatelskiej postawy, ale też pierwszy krok w stronę odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym.

Miniona kadencja obfitowała w działania - młodzi radni organizowali wydarzenia społeczne i kulturalne, uczestniczyli w miejskich konsultacjach oraz wizytach studyjnych w Sejmie RP i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ich inicjatywy udowodniły, że młodzi mieszkańcy potrafią realnie wpływać na rozwój Stalowej Woli.

Na zakończenie sesji prezydent i zaproszeni goście złożyli młodym liderom życzenia dalszych sukcesów i odwagi w realizacji swoich marzeń.

- Jesteście przyszłością Stalowej Woli. Niech ten czas w Młodzieżowej Radzie Miejskiej będzie dla Was początkiem pięknej drogi pełnej pasji i wiary w siłę młodego pokolenia - podsumował prezydent Nadbereżny.

Choć była to sesja kończąca kadencję, wśród uczestników nie brakowało przekonania, że dla wielu młodych radnych to dopiero początek przygody z samorządem i działalnością społeczną.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2023-2025:

Milena Piech, Franciszek Obuchowski, Miłosz Wosk, Marcel Maślanka, Oliwia Zębala, Lena Dębowska, Gabriela Giżka, Miłosz Nadbereżny, Wiktoria El Kazzaz, Dawid Krawczyk, Aleksander Markowski, Oliwia Bidas, Amelia Pazdan, Mikołaj Latawiec, Mikołaj Różański, Stanisław Krasowski, Jakub Górak, Alexander Karapetyan, Bartosz Józefiak, Daniel Rębisz, Marcin Szwed.

W trakcie kadencji radnymi byli również: Jadwiga Janik, Szymon Lebiona i Gracjan Ziętala.